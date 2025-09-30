Ligue des Champions, OM : les folles déclarations de Roberto De Zerbi

L’OM s’est lancé dans cette Ligue des Champions. Pour la deuxième journée de la phase de championnat, et quinze jours après sa défaite contre le Real Madrid, les Phocéens n’ont fait qu’une bouchée de l’Ajax Amsterdam. Dans un Vélodrome en fusion, les Olympiens ont très rapidement pris les devants dès les premières minutes grâce à un doublé de Paixao (6e, 12e), puis par Greenwood (26e). Les Hollandais ne s’en sont jamais remis, d’autant que l’OM a accentué sa domination.

Double passeur jusque-là, Aubameyang s’est mué en buteur en seconde période, achevant le large succès des siens (4-0), malgré une seconde période moins maîtrisée. La victoire et la confiance pour des hommes de Roberto De Zerbi, désormais 7es de cette Ligue des Champions avec trois points, en attenant les autres résultats. Dix jours après le PSG, Roberto De Zerbi s’est enflammé au micro de Canal+, parlant d’une prestation très aboutie, et même la «perfection» en première période.

«La première période était parfaite, presque la perfection»

«Nous avons joué un match incroyable, l’équipe a été extraordinaire, revit le coach italien. L’équipe était très jeune mais très compétente. Elle peut mettre en difficultés n’importe quelle équipe. On a bien joué en verticalité. La première période était parfaite, presque la perfection. Comme face au PSG en seconde période, il y avait plus de fatigue. Il a manqué de maintenir la même mentalité pendant 90 minutes. On a pris qu’un but lors des 3 derniers matchs.»

Satisfait, le technicien fut dithyrambique. «Sur la première période, on a vraiment été extraordinaire», insiste-t-il comme pour mieux souligner la première victoire de sa carrière en Ligue des Champions. Place désormais au championnat où il faudra confirmer face à un tout autre adversaire, le FC Metz en Moselle. «Le match de samedi sera déterminant avec une atmosphère opposée à celle de ce soir. Ce fut un match très difficile mais très important pour le classement et qui va nous permettre de garder le cap».