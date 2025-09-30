Adrien Rabiot promet l’enfer à son ancien club

Auteur de solides débuts avec l’AC Milan, Adrien Rabiot (30 ans) répond présent. Le milieu français a aidé les Lombards à remporter le choc de ce dimanche contre le Napoli (2-1) et ainsi prendre les commandes du championnat. Après la rencontre, il s’est exprimé sur le prochain match de championnat et ses retrouvailles avec la Juventus, un club où il a évolué entre 2019 et 2024.

La suite après cette publicité

«J’espère gagner dimanche. Ce sera un nouveau test contre une autre équipe forte. Mais nous sommes confiants et nous y irons avec l’envie de faire un résultat. Ensuite, il y aura la trêve, il sera donc important d’obtenir un résultat positif. Je suis heureux de revenir au Stadium, nous sommes en tête du classement et ce sera donc un grand match que j’espère gagner. Je suis vraiment heureux d’être de retour en Italie, ce sera un match riche en émotions. J’y ai passé cinq ans, j’ai passé de très bons moments, mais maintenant je suis à Milan et j’espère gagner dimanche», a-t-il confié à DAZN.