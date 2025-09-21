AC Milan : les débuts tonitruants d’Adrien Rabiot

Il y a un peu plus d’un mois, l’OM était ébranlé par une drôle d’entame de championnat. Battu en toute fin de match par Rennes, le club phocéen a dû gérer une crise tant inattendue qu’impressionnante. Après la rencontre au Roazhon Park, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont livrés à une bagarre d’"une violence inouïe" comme beaucoup se sont accordés pour la décrire au sein de la direction marseillaise. Dès lors, de grandes décisions ont été prises. Après la sortie vindicative de la mère et représentante du milieu français à certains médias, ce dernier a été mis sur la liste des transferts tout comme l’ailier anglais. Un point de non-retour atteint qui a contraint le joueur formé à PSG à partir d’ici la fin du mercato estival.

Et alors que Rowe est allé à Bologne, le Français de 30 ans a également fait le choix de retourner de l’autre côté des Alpes. Après cinq années à la Juventus Turin entre 2019 et 2024, Rabiot a cédé aux sirènes de l’AC Milan où il s’est engagé pour les trois prochaines saisons. L’occasion pour lui de retrouver Massimiliano Allegri sur le banc lombard. Titularisé 119 fois lors de ses 127 matches sous les ordres de son ancien coach à la Juventus Turin, le natif de Saint-Maurice a logiquement été aligné dans le onze pour ses deux premiers matches avec l’AC Milan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Adrien Rabiot a marqué des points pour ses débuts avec Milan.

Adrien Rabiot est déjà considéré comme un leader de l’AC Milan

Pour son premier match face au Bologne… de Jonathan Rowe, Rabiot a réalisé une prestation complète et a disputé l’intégralité de la rencontre. Performant et déjà inamovible aux côtés de Youssouf Fofana et Luka Modrić, celui qui a déclaré vouloir marquer dix buts pour sa première saison à Milan était encore titulaire ce samedi sur la pelouse de l’Udinese. Et dans un match maîtrisé de bout en bout par les siens, Adrien Rabiot s’est illustré positivement en étant au four et au moulin. Présent tant défensivement qu’offensivement, le numéro 12 lombard a délivré sa première passe décisive pour Christian Pulisic en seconde période. Un match XXL qui n’a pas manqué de lui attirer quelques louanges.

Gratifié d’un 7,5 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le Français a été décrit dans des termes très élogieux par l’un des quotidiens majeurs en Italie : « il sait toujours quoi faire. Il s’insère balle au pied avec ses qualités physiques, de la lutte et c’est lui qui est l’auteur de la passe décisive du 3-0 : on a compris pourquoi Allegri le voulait à tout prix. Un vrai leader. » Même son de cloche pour Marco Landucci, entraîneur adjoint d’Allegri : « Adrien a fait un match monstrueux. Je lui en voulais parce qu’il allait toujours de l’avant, il voulait marquer et il avait raison. Adrien et moi nous sommes retrouvés et nous sommes très heureux. » Sur les réseaux sociaux, tous les supporters de l’AC Milan sont déjà dithyrambiques sur l’apport de Rabiot dans le jeu milanais. Et même si l’actuel troisième de Serie A a perdu Tijjani Reijnders cet été, il peut se targuer d’avoir récupéré Adrien Rabiot pour seulement sept millions d’euros.