0 - 0
55'
Serie A 2025/2026 6e journée
Juventus
0 - 0
MT : 0-0
55'
Milan
Diffusé sur DAZN
Temps forts
53'
(Penalty manqué) C. Pulišić
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 3 Milan 13 5 Juventus 12
Possession 52% Milan Juventus
Tirs 8 6 4 2 2 6
Compositions Juventus 3-4-2-1 Milan 3-5-2
Prono

Qui va gagner ?
1 JUV N NUL 2 MIL
233 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Federico Gatti 2/3 67% #2 Logo AC Milan Santiago Giménez 1/2 50% #3 Logo AC Milan Christian Pulišić 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 2
Fautes subies
#1 Logo AC Milan Santiago Giménez 3 #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 2 #3 Logo AC Milan Alexis Saelemaekers 2
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Weston McKennie 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Santiago Giménez 6/8 75% #2 Logo AC Milan Youssouf Fofana 5/11 45%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Santiago Giménez 2/2 100% #2 Logo AC Milan Matteo Gabbia 2/2 100% #3 Logo AC Milan Strahinja Pavlović 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Jonathan David 0/4 0% #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Jonathan David 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 38/39 97% #2 Logo Juventus Turin Lloyd Kelly 29/30 97% #3 Logo AC Milan Strahinja Pavlović 34/36 94%

Analyse avant-match

Série en cours
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
53% 25 Victoires 21% 10 Nuls 26% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au genou Juan David Cabal Juan David Cabal Ischio-jambiers Fabio Miretti Fabio Miretti Blessure à l'épaule Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Gleison Bremer Gleison Bremer Blessure au genou
Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Strahinja Pavlović Strahinja Pavlović Coup Ardon Jashari Ardon Jashari Blessure à la jambe Pervis Estupiñán Pervis Estupiñán Carton rouge

Match Juventus - Milan en direct commenté

6e journée de Serie A - dimanche 5 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Milan (Serie A, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Serie A entre Juventus et Milan. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Juventus et Milan.

On en parle

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Valerio Colarossi arbitre assistant
Christian Rossi arbitre assistant
Giovanni Ayroldi quatrième arbitre
Davide Ghersini arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Stadium Torino
Allianz Stadium
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41689
  • Affluence moyenne : 30897
  • Affluence maximum : 45666
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 05 octobre 2025 20:45
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN
Code JUV-MIL
Zone Italie
Équipe à domicile Juventus Turin
Équipe à l'extérieur AC Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Juventus Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Milan ?

Juventus Turin : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Di Gregorio, L. Kelly, D. Rugani, F. Gatti, A. Cambiaso, W. McKennie, M. Locatelli, P. Kalulu, K. Yıldız, Francisco Conceição, J. David.

AC Milan : de son côté, l'équipe dirigée par M. Allegri évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, D. Bartesaghi, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, C. Pulišić, S. Giménez.

Qui arbitre le match Juventus Milan ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Juventus Milan ?

Torino accueille le match au Allianz Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Juventus Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires
Comparer les stats du match
