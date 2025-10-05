Prono
Match Juventus - Milan en direct commenté
6e journée de Serie A - dimanche 5 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Juventus et Milan (Serie A, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Serie A entre Juventus et Milan. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 20:45.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Juventus et Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Juventus Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Juventus et Milan ?
Juventus Turin : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Di Gregorio, L. Kelly, D. Rugani, F. Gatti, A. Cambiaso, W. McKennie, M. Locatelli, P. Kalulu, K. Yıldız, Francisco Conceição, J. David.
AC Milan : de son côté, l'équipe dirigée par M. Allegri évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, D. Bartesaghi, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, C. Pulišić, S. Giménez.
- Qui arbitre le match Juventus Milan ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Juventus Milan ?
Torino accueille le match au Allianz Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Juventus Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.