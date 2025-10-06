AC Milan : Adrien Rabiot ému pour son retour à la Juventus

Avant de rejoindre l’Olympique de Marseille il y a plus d’un an, puis de repartir ensuite en Italie cet été pour représenter l’AC Milan, Adrien Rabiot a passé cinq ans à la Juventus, de 2019 à 2024. Dimanche soir, le milieu français affrontait son ancien club pour la première fois depuis son retour en Serie A. Au terme de la rencontre, soldée par un score nul et vierge, il s’est exprimé sur ses sentiments au micro de DAZN.

« C’était un match chargé d’émotion. J’ai beaucoup de coéquipiers que je connais bien ici à Turin, le stade et tout le staff, y compris l’entraîneur Tudor. Je suis vraiment heureux d’être ici. J’aurais aimé gagner, mais nous continuons notre route », a déclaré l’international tricolore avant de détailler. « Plutôt colère ou émotion ? L’émotion avant le match, puis la colère, évidemment, car nous voulions gagner et nous avons tout fait pour y parvenir. Il nous manquait quelque chose, nous devons faire plus et progresser collectivement. À mon avis, ce sont deux points que nous avons perdus ; nous aurions pu faire mieux collectivement. Gagner ici aurait été important, nous sommes bons et nous devons continuer à travailler. L’important, c’est de n’avoir encaissé aucun but, nous avons été solides. Cependant, nous avons un regret ce soir. »