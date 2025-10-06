Le Barça a trouvé le remplaçant de Lewandowski, Erling Haaland a l’Europe à ses pieds

Le Barça vise une pépite camerounaise

Le FC Barcelone a déjà une idée pour la saison prochaine pour remplacer le vieillissant Robert Lewandowski. Auteur de 4 buts en Liga, Karl Etta Etong a tapé dans l’oeil de la direction catalane. L’attaquant de Levante réalise un très bon début de saison et il pourrait être le successeur de Robert Lewandowski. Pour rappel, le Polonais sera en fin de contrat l’été prochain, il aimerait rester mais le club n’a pas encore pris de décision concernant sa situation. De son côté, l’attaquant camerounais enchaîne les belles performances avec Levante, sa clause libératoire serait de 30 M€. La direction du Barça a même déjà discuté avec l’entourage d’Etta Eyong qui est déjà d’accord pour s’engager avec le club catalan.

Erling Haaland a réenclenché la machine

Manchester City peut remercier son serial buteur Erling Haaland, unique buteur de la rencontre face à Brentford. Le Norvégien est en feu depuis le début de la saison avec déjà 17 buts cette saison toutes compétitions confondues en seulement 10 matches. L’attaquant norvégien a permis à Manchester City de ramener 3 points précieux d’un déplacement périlleux, surtout que Liverpool a perdu ce week-end donc les Skyblues sont revenus à 3 points du leader Arsenal. Le phénomène Haaland fait parler jusqu’en Italie, lui qui sortait d’une saison un peu plus contrastée. Mais il faut croire que ce n’était qu’une mauvaise passe puisqu’il n’a pas mis longtemps à retrouver son sens du but. Un nouveau but pour Erling Haaland écrit le journal AS, également impressionné par l’attaquant de Manchester City.

Le mur Maignan

Cap sur l’Italie où le choc entre la Juventus et l’AC Milan n’a pas été à la hauteur des attentes. Match nul 0-0 entre les deux cadors italiens, une rencontre sans but qui a vu les gardiens briller. Pulisic a manqué un pénalty et Di Gregorio n’a même pas eu besoin de s’employer puisqu’il a tiré à côté, c’est surtout Mike Maignan qui a été brillant au Juventus Stadium. «Imbattable Maignan» titre L’Equipe, l’international français a réalisé un arrêt de très grande classe dans les derniers instants pour permettre aux Rossoneri de ramener un point. Retour plutôt calme pour Adrien Rabiot qui affrontait son ancien club, il n’a quasiment pas été sifflé. Du côté turinois, ça fait 5 matches nuls consécutifs pour les hommes d’Igor Tudor qui n’arrivent plus à gagner.