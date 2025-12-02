Barça : des nouvelles de Pedri et Dani Olmo

Belle soirée pour le FC Barcelone, vainqueur de l’Atlético de Madrid à la maison (3-1). Un succès important dans la course au titre, mais en partie gâché avec les sorties de Pedri et de Dani Olmo sur blessure. Après la rencontre, Hansi Flick comme la presse catalane ont donné des nouvelles des deux joueurs.

Le coach allemand a ainsi expliqué que Pedri n’est pas blessé musculairement comme redouté par beaucoup, et qu’il était juste fatigué, d’où son remplacement. En revanche, pour Dani Olmo, il y a bien une blessure : une luxation à l’épaule, selon les informations de Mundo Deportivo. Il devrait donc être absent pour un petit moment. Une bonne et une mauvaise nouvelle donc…