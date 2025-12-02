Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : des nouvelles de Pedri et Dani Olmo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robert Lewandowski et Pedri @Maxppp

Belle soirée pour le FC Barcelone, vainqueur de l’Atlético de Madrid à la maison (3-1). Un succès important dans la course au titre, mais en partie gâché avec les sorties de Pedri et de Dani Olmo sur blessure. Après la rencontre, Hansi Flick comme la presse catalane ont donné des nouvelles des deux joueurs.

La suite après cette publicité

Le coach allemand a ainsi expliqué que Pedri n’est pas blessé musculairement comme redouté par beaucoup, et qu’il était juste fatigué, d’où son remplacement. En revanche, pour Dani Olmo, il y a bien une blessure : une luxation à l’épaule, selon les informations de Mundo Deportivo. Il devrait donc être absent pour un petit moment. Une bonne et une mauvaise nouvelle donc…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Pedri
Dani Olmo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Pedri Pedri
Dani Olmo Dani Olmo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier