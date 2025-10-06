Saïd Benrahma risque gros après une attaque de ses chiens à Londres

Saïd Benrahma est poursuivi pour deux chefs d’accusation liés à la possession de chiens dangereux hors de contrôle, rapporte The Sun. Les faits remontent à juillet 2023, alors qu’il vivait à Hornchurch, dans l’est de Londres, lorsqu’il évoluait encore du côté de West Ham en Premier League. Son XL Bully aurait blessé un homme nommé Luke Rehbin, et son American Bulldog aurait également tenté de l’attaquer. Le joueur, souvent vu avec ses deux chiens Ghost et Cali, n’a pas comparu au tribunal de Willesden comme prévu, étant depuis joueur du Neom SC en Arabie saoudite. Ses avocats, qui ont indiqué qu’il contestait les accusations, ont tenté de limiter les frais juridiques.

Ses avocats ont demandé un report de l’audience, affirmant ne pas disposer de tous les éléments du dossier et devoir consulter un confrère basé à Monaco pour contacter le joueur. Le magistrat a accepté que l’affaire reste devant le tribunal correctionnel plutôt qu’elle soit traitée en cour criminelle. Benrahma devra comparaître plus tard dans le mois, en personne ou par visioconférence. En cas de condamnation, il risque une amende, une peine de prison, une interdiction de posséder un chien, voire l’euthanasie de ses animaux.