PSG : la réaction polémique de Kylian Mbappé face à son ancien club

En pleine forme avec le Real Madrid et de retour au premier plan après sa première saison d’adaptation en Espagne, Kylian Mbappé plane toujours au-dessus du Paris Saint-Germain. S’il a déjà eu l’occasion de refouler plusieurs fois la pelouse du Parc des Princes avec l’équipe de France, l’attaquant de 26 ans s’est positionné dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy de Lille, afin, pour la première fois, d’encourager une équipe contre son ancien club. En effet, le capitaine des Bleus n’a pu être indifférent en voyant son petit frère offrir l’égalisation au LOSC contre le PSG, dimanche soir (1-1).

La suite après cette publicité

Tout sourire en tribunes, l’attaquant du Real Madrid a exulté, aux côtés de son père, Wilfrid, après le but d’Ethan Mbappé. Après la rencontre, l’ex-star du PSG s’est ensuite longuement entretenu avec plusieurs de ses anciens coéquipiers au PSG. Et à l’abri des regards, le Français de 26 ans a notamment discuté sereinement, en riant, avec Luis Enrique. Avant d’aller parler à son ami Achraf Hakimi, qui a notamment taquiné le buteur Ethan Mbappé, en expliquant qu’il aurait dû choisir une meilleure cible que la cage de Lucas Chevalier, d’après L’Équipe.

La suite après cette publicité

Ethan Mbappé avait refusé de célébrer

Mais c’est un peu plus tard dans la soirée que Kylian Mbappé a continué de faire parler de lui. Sur son compte Instagram, l’attaquant du Real Madrid a rendu hommage à son petit frère en adressant un message énigmatique : «script de fou… Mon starboy», a indiqué Kylian Mbappé, visiblement heureux que son frère ait marqué face au Paris Saint-Germain. S’il n’a pas souhaité célébrer dans un premier temps, le petit Mbappé de 18 ans a ensuite pointé du doigt son frère en tribunes, en imitant sa célébration les bras croisés.

Une sortie qui en dit long sur la relation entre le buteur de 26 ans, toujours en conflit avec son ancien club afin de récupérer 55 millions d’euros d’impayés durant son passage dans la capitale française. Auteur de son second but de la saison, Ethan Mbappé, a, lui, permis au LOSC de récupérer un point précieux et a été salué par ses anciens partenaires et son ex-entraîneur. «Je dois féliciter Ethan car c’est un très bon joueur», reconnaissait d’ailleurs Luis Enrique au micro du diffuseur.