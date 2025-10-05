PSG : la soirée contrastée de Lucas Chevalier pour ses retrouvailles avec le LOSC

«Oui il y aura un côté sentimental pour lui, il retrouvera sa maison mais on l’a signé parce qu’on pense qu’il peut être important sur la durée. Ce n’est pas un examen pour lui demain (dimanche, ndlr)». Voici ce que déclarait Luis Enrique, ce samedi, au moment d’évoquer les retrouvailles entre Lucas Chevalier et le LOSC, son club formateur. Successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du champion d’Europe en titre, le natif de Calais - recruté contre un chèque de 40 millions d’euros - ne s’est toutefois pas laissé dépasser par ses émotions.

Aligné dans les buts d’un PSG amoindri et fortement remanié - 4 Titis parisiens titularisés - l’ancien portier des Dogues a longtemps fait preuve d’une sérénité totale. Bien aidé par les supporters lillois, qui lui ont réservé un accueil plus que chaleureux, le numéro 30 des Rouge et Bleu se contentait, en effet, d’assurer ses relances et de s’interposer sur les timides frappes lilloises, à l’instar de son intervention face à Bentaleb (47e).

Un accueil chaleureux, une prestation frustrante

Oui mais voilà, pour son retour dans son ancien club, le joueur de 23 ans a illustré sa nouvelle vie de gardien du PSG. Longtemps désœuvré, il s’inclinait finalement sur la frappe placée d’Ethan Mbappé en fin de rencontre (85e). Gêné par Beraldo et parti à contretemps, il ne pouvait que constater les dégâts. Un but frustrant qui ne doit toutefois pas remettre en question l’excellent début de saison du portier parisien.

Affichant un total de 38% de matches sans encaisser de but dans l’élite (40/106), soit le meilleur ratio dans le Top 5 européen parmi les gardiens nés au XXIe siècle (minimum 20 matches), Lucas Chevalier, crédité d’un 4 par la rédaction FM pour sa performance du soir, reste plus que jamais l’un des talents les plus confirmés à son poste. À lui désormais d’appréhender définitivement la complexité du poste de gardien de but au PSG où une seule erreur d’appréciation peut tout gâcher…