LOSC - PSG : les notes du match

Le LOSC et le PSG s’affrontaient ce dimanche pour la 7e journée de Ligue 1 dans un stade Pierre-Mauroy vibrant, avec un match qui a tenu toutes ses promesses malgré une entame poussive. Les Dogues se sont présentés dans un 4-3-3 classique, avec Berke Özer dans les cages, Olivier Giroud en pointe et Matias Fernandez-Pardo et Hákon Haraldsson en soutien. De leur côté, les Parisiens, fraîchement victorieux des Barcelonais et comptant 8 forfaits, se sont organisés en 3-4-3, avec Lucas Chevalier dans les buts et un trio offensif composé de Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Dès le coup d’envoi, les deux équipes se sont livrées à une bataille tactique, se neutralisant en première mi-temps. Lille a créé les premières occasions franches. À la 15e minute, Fernandez-Pardo a transmis à Benjamin André sur la gauche, qui a trouvé Hákon Haraldsson au second poteau ; ce dernier a remis pour Olivier Giroud, obligé de jouer en retrait. Quelques minutes plus tard, à la 22e, Fernandez-Pardo a déposé Lucas Beraldo avant de centrer pour Giroud, mais la défense parisienne est parvenue à se dégager.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 7 +8 5 1 1 13 5 7 Lille 11 7 +4 3 2 2 14 10

À la 32e, Thomas Meunier a tenté sa chance après une combinaison André-Giroud-Haraldsson, mais sa reprise a été contrée en corner. Lille a encore failli ouvrir le score à la 46e minute, lorsque Giroud a tenté un ciseau sur un centre de Fernandez-Pardo, mais il a effleuré le ballon. Du côté parisien, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola ont été proches de concrétiser leurs efforts : Barcola a enchaîné une conduite de balle prometteuse à la 43e minute, mais a mal ajusté son tir, et à la 38e, il a dévié un centre d’Ibrahim Mbaye, mais la frappe est passée à côté après un retour de l’arbitre pour une faute sur Romain Perraud. À la 56e, Barcola a encore frappé sur un enroulé repoussé par Özer après un centre de Kang-In Lee.

Le bijou de Mendes, le sauveur Mbappé

Le tournant du match est survenu à la 57e minute, avec une série de changements parisiens. Senny Mayulu a cédé sa place à Vitinha, tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ont été remplacés respectivement par Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ces ajustements ont donné un nouvel élan au PSG, qui a progressivement pris l’ascendant. À la 66e minute, Lille a concédé un coup franc plein axe à 30 mètres de ses buts, suite à une faute d’Ayyoub Bouaddi sur Hakimi. Nuno Mendes a exécuté la frappe avec une précision exceptionnelle : le ballon a filé dans la lucarne droite de Berke Özer, laissant le portier lillois impuissant et offrant l’avantage au PSG (0-1). Mais c’était sans compter sur un petit événement.

La suite après cette publicité

Sous les yeux de son frère Kylian et son père Wilfried, Ethan Mbappé est entré en jeu et a endossé le costume de sauveur. En effet, Lille est revenu dans le match à la 85e minute grâce à Ethan Mbappé. Servi par Hamza Igamane côté droit dans la surface parisienne, il a pris sa chance et logé sa frappe dans la lucarne gauche de Lucas Chevalier, égalisant pour les Dogues et provoquant la joie dans le stade (1-1). Malgré cette égalisation, Lille n’a pas su profiter des dernières minutes pour inverser le score. Côté parisien, Kang-In Lee a encore tenté sa chance à la 77e minute et à la 80e minute, obligeant Berke Özer à une parade spectaculaire sur sa frappe sous la barre, mais le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Avant la trêve, le PSG reste leader de Ligue 1, à un point de l’OM, tandis que le LOSC est toujours 7e.

L’homme du match : Lucas Hernandez (6,5) : aligné sur le flanc gauche, le champion du monde a été rassurant. Semblant au point physiquement, il a tenu son rang défensivement en étant prompt sur de nombreuses interventions. Concentré, il confirme qu’il revient à un niveau très intéressant après tous ses nombreux pépins physiques. N’hésitant pas à faire don de son corps pour repousser plusieurs tentatives nordistes (34e, 38e), l’ancien du Bayern Munich a été assez juste dans ses transmissions sans avoir pris énormément de risques à la relance. Un match plein qui indique clairement qu’il postule à un statut de titulaire régulier, à gauche ou dans l’axe de la défense avec Luis Enrique. Averti à la 45e minute et remplacé par Illia Zabarnyi à la 68e minute.

La suite après cette publicité

PSG :

- Chevalier (4) : de retour là où tout a commencé pour lui, le gardien français n’a pas eu beaucoup de travail à fournir. Vigilant sur les opportunités lilloises en première mi-temps, Chevalier a été appliqué sur ses relances au pied. Néanmoins, son erreur d’appréciation sur l’égalisation d’Ethan Mbappé est assez gênante pour un gardien de ce niveau et à un moment charnière de la rencontre…

La suite après cette publicité

- Zaïre-Emery (3,5) : capitaine du soir, Zaïre-Emery a vécu une soirée très compliquée au poste de défenseur droit. Sur le côté de Fernandez-Pardo, le numéro 33 parisien a été dépassé presque tout le temps face au dragster lillois. Le milieu de 19 ans a également exprimé quelques lacunes techniques qui ont conduit à des intentions beaucoup trop osées et des pertes de balle évitables. Combatif, WZE s’est fait violence sur quelques interventions en seconde période. Néanmoins, sa prestation, dans la lignée des dernières décevantes, ne risque pas de rassurer les fans parisiens sur sa forme actuelle.

- Pacho (6) : patron de la défense parisienne ce dimanche soir, l’Equatorien a été très intéressant. Constamment bien placé, il a livré une opposition farouche au puissant Giroud et a été décisif sur de nombreux gestes défensifs. Assez juste à la relance, il n’a pas pris beaucoup de risques et s’est attelé à faire du bon travail défensivement avec plusieurs retours précieux et des interventions idéales.

- Beraldo (5) : accompagné de Pacho, le Brésilien a été le maillon faible de la charnière parisienne. Toujours intéressant sur les relances, il a été en difficulté sur certains duels avec Olivier Giroud et les accélérations de Fernandez-Pardo lui ont fait beaucoup de mal. Intéressant grâce à son sens de l’anticipation, le Brésilien a réussi à sauver sa prestation avec plusieurs interventions bien senties.

- Hernandez (6,5) : voir ci-dessus.

- Ndjantou (5) : titularisé pour la première fois de sa carrière avec le PSG, le jeune joueur de 18 ans a livré une prestation assez intéressante en première période. Montrant beaucoup de détermination et d’envie, le Titi a été combatif dans les duels mais s’est parfois illustré avec des pertes de balle évitables. Juste sur d’autres situations, Ndjantou a livré une prestation honorable pour un jeune joueur à un poste qui n’est pas vraiment le sien.

- Lee (5) : au milieu de terrain, l’ancien de Majorque a été intéressant dans un rôle hybride dans l’entrejeu. Caution technique de l’entrejeu parisien ce dimanche, Lee a rayonné sur certaines inspirations et s’est montré trop présomptueux sur d’autres. Prenant sa chance à de nombreuses reprises, ses tirs n’ont pas fait mouche. Moins inspiré au fil des minutes, il s’est rendu coupable d’un mauvais contrôle qui a mené à l’égalisation lilloise. Dommage mais cela vient ternir son match intéressant jusqu’ici.

- Mayulu (4,5) : couteau suisse du groupe de Luis Enrique, le jeune Mayulu était titularisé au poste de milieu défensif ce dimanche après avoir été attaquant de pointe face au FC Barcelone. Comme souvent, le joueur de 19 ans n’a pas calculé ses efforts et a été au four et au moulin. Même s’il a montré des lacunes évidentes à ce poste avec des possessions perdues et un manque de lucidité regrettable parfois, Mayulu n’a pas démérité. Plein d’initiatives, il a néanmoins semblé en difficulté sur le plan athlétique en seconde période. Remplacé par Vitinha (59e). Dès son entrée, le Portugais a dicté le tempo de son équipe et a fluidifié les transitions tout en faisant parler sa qualité de récupération sur quelques situations.

- Mbaye (4) : reconduit au sein de l’attaque parisienne après sa belle prestation face au FC Barcelone, le jeune Parisien a été plus discret ce dimanche. Volontaire, il a néanmoins passé une soirée compliquée sur le côté droit. Ayant quelques carences dans la lecture du jeu, son jeu a été pollué par des pertes de balles inquiétantes par moment. Peinant à faire des différences, Mbaye s’est quand même montré disponible mais bon nombre de ses appels n’ont pas été récompensés par une passe de ses coéquipiers. Un match difficile globalement. Remplacé par Achraf Hakimi à la 59e minute. Le Marocain a réalisé une entrée intéressante.

- Ramos (3) : héros de la semaine après avoir marqué le but de la victoire face au Barça, le Portugais a été discret ce dimanche. En difficulté face à la défense lilloise, l’ancien de Benfica a peiné à se rendre disponible et a manqué de justesse sur certains gestes offensifs basiques. Globalement invisible dans la rencontre et mauvais sur ses quelques apparitions, Ramos peine encore à passer le cap pour devenir un titulaire crédible, même quand Ousmane Dembélé n’est pas là…

- Barcola (3) : sans ses compères habituels d’attaque, Barcola est en difficulté. N’arrivant pas à prendre le lead, le joueur formé à l’OL a été encore mauvais ce dimanche. Sans gaz et ne créant aucune différence, le numéro 29 parisien a offert une adversité facile à maîtriser pour Thomas Meunier. Perdant de nombreux ballons, il n’a pas été dangereux offensivement. Auteur d’une frappe dangereuse à la 56e minute, il montre encore des lacunes encore inquiétantes face au but pour un joueur de son acabit. Il faut néanmoins notifier son implication défensive, à défaut d’avoir montré une farouche volonté de faire la différence offensivement. Remplacé par Nuno Mendes (59e). En grande forme, le latéral portugais a enchaîné avec un superbe coup-franc pour l’ouverture du score.

- Özer (5) : auteur d’une performance exceptionnelle face à Rome ce jeudi en C3, le portier turc Berke Özer n’a pas eu grand-chose à faire face au PSG en première période. Peu sollicité, il n’a eu aucun arrêt à réaliser, puisqu’aucun tir du PSG n’a été cadré lors des 45 premières minutes. En seconde période, il a dû s’imposer sur une frappe enroulée de Barcola à la 55e. Mais, il n’a rien pu faire sur la merveille de coup franc de Nuno Mendes à la 59e.

- Perraud (4) : dans le rôle de latéral gauche en l’absence de Verdonk, Romain Perraud a été peu sollicité en ce début de rencontre. À la 11e minute, il a subi une faute dans le camp lillois, commise par Ibrahim Mbaye. Il a plutôt bien maitrisé le jeune parisien, Mbaye. En seconde période, il a eu plus de mal à contenir les Parisiens, notamment après l’entrée d’Hakimi.

- Mandi (4) : assez peu sollicité en première période, Mandi était positionné dans l’axe aux côtés de Ngoy. Il s’est montré solide dans les duels, surtout face à Ramos, et a su sécuriser sa zone défensive sans être trop mis à l’épreuve lors des 45 premières minutes. Lors du second acte, Mandi a eu un peu plus de mal dans ses duels avec les attaquants adverses.

- Ngoy (5) : avec un bloc lillois évoluant haut sur le terrain, Ngoy a contribué à gêner la relance des Parisiens. Préféré à Chancel Mbemba dans l’axe droit, il est resté relativement discret, mais ses interventions et sa capacité à relancer proprement ont été intéressantes pour soutenir l’organisation défensive de son équipe.

- Meunier (5) : c’était un match particulier pour Thomas Meunier ce soir, ancien joueur du PSG entre 2016 et 2020, qui avait la lourde tâche de contenir Bredley Barcola sur son flanc droit. Il a tenté sa chance à la 23e minute, profitant d’un contrôle raté d’Haraldsson, Meunier avait suivi le ballon plein axe dans la surface et tenté sa frappe, qui a été détournée en corner. Le Belge a aussi tenté à la 32e minute, mais sa frappe a été contrée par Lucas Hernandez. En seconde période, il a peiné à défendre sur un Nuno Mendes ailier gauche. Il a été remplacé par Santos à la 76e.

- Bouaddi (4) : fraîchement sélectionné avec les Bleuets cette semaine, la jeune pépite du LOSC était positionnée sur le côté gauche du milieu à trois des Nordistes. Sérieux dans l’effort, il a toutefois été en difficulté face à un Ndjantou très actif et influent dans l’entrejeu parisien, qui l’a souvent obligé à reculer et à défendre plus qu’à se projeter. En seconde période, après l’entrée de Vitinha, il n’a quasiment plus touché le ballon…

- André (5,5) : capitaine du LOSC, Benjamin André occupait son poste habituel de sentinelle au sein d’un milieu à trois, aux côtés de Bentaleb et Bouaddi. Solide dans l’impact, il a bien contenu Mayulu malgré quelques fulgurances adverses. Son sens du placement et son volume de jeu ont une nouvelle fois apporté de la stabilité à l’entrejeu lillois. Le numéro 21 du LOSC a réalisé une grosse faute sur Vitinha à la 60e et aurait pu prendre le premier carton jaune côté lillois.

- Bentaleb (5) : l’international algérien s’est distingué à la 24e minute. Plein axe, à environ 25 mètres des cages, Nabil Bentaleb a tenté sa chance, mais sa frappe s’est échappée sur la gauche du but. Actif dans l’entrejeu, il a cherché à apporter de la percussion et de la justesse technique dans la construction lilloise malgré quelques mauvais choix. Dès la 47e, Nabil Bentaleb a tiré fort du pied gauche, mais sa frappe a été captée par Lucas Chevalier. Il a été remplacé par Sarahoui à la 66e.

- Fernandez-Pardo (6) : très actif sur son couloir gauche, Fernandez-Pardo a combiné dès la 4e minute avec Perraud, dont le centre a été repoussé par Hernandez. À la 15e, il est à l’initiative d’une belle action conclue par une remise d’Haraldsson pour Giroud, puis déborde à nouveau à la 16e avant de centrer sans trouver preneur. Il a tenté de glisser le ballon à Olivier Giroud devant la cage du PSG, mais Pacho a coupé l’action. Fernandez-Pardo a failli égaliser à la 75e sur une frappe maligne du pied gauche. Il a été remplacé par Ethan Mbappé à la 81e. Sous les yeux de son grand frère, Ethan Mbappé a égalisé d’une frappe limpide qui termine au fond des filets de Chevalier (1-1, 85e).

- Haraldson (5) : aligné sur l’aile droite en soutien de Giroud, l’habituel numéro 10 islandais a livré un duel intense avec Lucas Hernandez sur son côté. Buteur jeudi face à Rome en Europa League, il a confirmé sa bonne forme et s’impose comme un élément essentiel du dispositif de Bruno Génésio. Très actif en première période, il s’est peu à peu éteint en seconde période, et a finalement été remplacé par Correia à la 67e.

- Giroud (4) : assez discret dans l’ensemble, Olivier Giroud a tout de même su se rendre utile grâce à son jeu dos au but, permettant à son équipe de conserver le ballon et de remonter le bloc après les six mètres. Souvent bien pris par la charnière Beraldo–Pacho, il a manqué d’espaces pour réellement peser sur la défense parisienne. Dès l’entame de la seconde période, le Champion du Monde 2018 a tenté un ciseau, mais il a seulement effleuré le ballon. Il a été remplacé par Igamane à la 76e.