Liga Portugal : pas de vainqueur dans le Clássico entre Porto et Benfica
José Mourinho a vécu un retour calme à l’Estadio do Dragão. Pour son deuxième passage sur le banc de Benfica, le technicien portugais a vu son équipe repartir avec un point face à Porto, préservant ainsi son invincibilité en championnat. Le Clássico a été intense mais pauvre en occasions franches, marqué surtout par la rigueur défensive et le manque d’inspiration offensive des deux côtés. Porto, privé de plusieurs cadres espagnols, a dominé la première période grâce à un pressing haut mené par Borja Sainz, sans toutefois réellement inquiéter Trubin dans les buts lisboètes.
Après la pause, Benfica a pris un peu plus d’initiative, mais sans parvenir à transformer sa possession en danger réel. Porto est resté menaçant sur quelques transitions rapides, notamment à la fin du match, où Mora a vu sa frappe heurter la transversale dans le temps additionnel, privant les Dragons d’une victoire méritée sur l’ensemble du jeu. Ce nul 0-0 met fin à la série parfaite de Porto et maintient Benfica dans le haut du classement, mais laisse les deux équipes avec un sentiment d’inachevé avant la trêve.
