CM U20

CdM U20 : la France domine la Nouvelle-Calédonie et file en 8es de finale

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bernard Diomède est à la tête de l'équipe de France U18 @Maxppp
Nouvelle-Calédonie 0-6 France U20

L’équipe de France U20 a parfaitement terminé la phase de groupes de la Coupe du Monde 2025 au Chili en s’imposant largement (6-0) contre la Nouvelle-Calédonie, lors de la 3e journée. Andrea Le Borgne a ouvert le score dès la 12e minute avant que Lucas Michal ne double la mise peu après la reprise (55e et 84e). Le Borgne, déjà décisif, s’est offert un doublé (82e) puis un triplé en fin de rencontre (90e+3), tandis que Gabin Bernardeau a ajouté un superbe coup franc dans la lucarne pour sceller la victoire (90e+1).

Nouvelle-Calédonie 0 France U20 6 11', 82', 90'+3 A. Le Borgne 55', 84' L. Michal 90'+1 G. Bernardeau terminé Logo La Chaine l'Equipe

Les Bleuets ont dominé de bout en bout une équipe calédonienne dépassée, affichant une montée en puissance constante au fil du match. Cette victoire permet à la France de consolider sa troisième place dans le groupe et de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes. Grâce à une performance collective maîtrisée et à l’efficacité de ses attaquants, les jeunes Tricolores abordent désormais la phase à élimination directe avec confiance, forts d’un dernier match qui a transformé le score en véritable correction face à la Nouvelle-Calédonie

Pub. le - MAJ le
CM U20
France U20

CM U20 Coupe du Monde U-20
France U20 Flag France
