Le Real Madrid est déçu par plusieurs joueurs

Hier, le Real Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à Elche. Un résultat qui remet de nouveau la pression sur Xabi Alonso, de plus en plus critiqué, voire menacé. AS a également confirmé qu’il y a une rupture entre le staff et entre les joueurs. Le média espagnol ajoute que tout le club, y compris dans le vestiaire, avait identifié le match contre Elche comme le point de départ pour relancer la machine.

On est d’ailleurs globalement satisfait, même si on pense avoir offert un but à Elche. Mais ce qui préoccupe le plus la direction du Real Madrid, c’est l’attitude du groupe et de certains joueurs, qui sont habituellement irréprochables en ce qui concerne leur engagement et qui baissent les bras à la moindre difficulté. Ils déçoivent le club qui attend mieux de leur part. Xabi Alonso doit trouver des solutions pour changer les choses. Une réaction est attendue mercredi en Ligue des Champions face à l’Olympiakos.