Barça : Joan Laporta sort du silence après la défaite contre le PSG

En visite à la Penya Blaugrana Josep Raich de Molins de Rei, à l’occasion du 50e anniversaire de ce club de supporters barcelonais, Joan Laporta a réagi devant une centaine de socios à la défaite récente du FC Barcelone contre le PSG en Ligue des Champions (1-2). Le président du Barça s’est montré confiant sur la capacité du club à rebondir. «Nous nous voyons avec la force de continuer», a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Mundo Deportivo, avant de saluer la réaction du vestiaire après l’élimination.

«J’ai été avec Flick, avec les joueurs et avec Deco, et leur réaction m’a plu : ils sont conscients qu’il y a des choses à corriger» Pour lui, cette défaite peut être un mal pour un bien : «mieux maintenant que plus tard, parce que je les vois motivés pour lutter pour la Ligue des Champions. Nos joueurs ne se rendront jamais». Les fans du club catalan attendent désormais une réaction sur le terrain, dimanche après-midi, sur la pelouse du FC Séville en Liga.