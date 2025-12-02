Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : l’avenir de Marcus Rashford n’est pas encore assuré

Par Kevin Massampu
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp

Arrivé au FC Barcelone cet été, Marcus Rashford réalise une bonne première partie de saison sur le plan statistique (18 matchs, six buts et sept passes décisives). Prêté par Manchester United, l’international anglais (68 sélections) dispose d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros. Pourtant, son avenir au Barça est loin d’être assuré.

La suite après cette publicité

D’après Sport, le club catalan réfléchit encore quant à son recrutement définitif, notamment par rapport à son adaptation dans le jeu imposé par Hansi Flick. « Il y a des voix pour et contre (sur sa continuité). Certains ne veulent pas qu’il reste parce que Rashford n’est pas un joueur qui presse et, en plus, il a un salaire très élevé, a déclaré le journaliste espagnol Alfredo Martínez, qui a également indiqué que Barcelone a déjà commencé à sonder le marché. « Le club est à la recherche, entre autres, d’un ailier gauche, un joueur pour suppléer Raphinha. » Les noms de SaÏd El Mala et de Malick Fofana sont cités par le média espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marcus Rashford

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marcus Rashford Marcus Rashford
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier