Barça : l’avenir de Marcus Rashford n’est pas encore assuré

Arrivé au FC Barcelone cet été, Marcus Rashford réalise une bonne première partie de saison sur le plan statistique (18 matchs, six buts et sept passes décisives). Prêté par Manchester United, l’international anglais (68 sélections) dispose d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros. Pourtant, son avenir au Barça est loin d’être assuré.

D’après Sport, le club catalan réfléchit encore quant à son recrutement définitif, notamment par rapport à son adaptation dans le jeu imposé par Hansi Flick. « Il y a des voix pour et contre (sur sa continuité). Certains ne veulent pas qu’il reste parce que Rashford n’est pas un joueur qui presse et, en plus, il a un salaire très élevé, a déclaré le journaliste espagnol Alfredo Martínez, qui a également indiqué que Barcelone a déjà commencé à sonder le marché. « Le club est à la recherche, entre autres, d’un ailier gauche, un joueur pour suppléer Raphinha. » Les noms de SaÏd El Mala et de Malick Fofana sont cités par le média espagnol.