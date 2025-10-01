Prono
Match Barcelone - PSG en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et PSG (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et PSG.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Barcelone PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et PSG ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, M. Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, B. Barcola, S. Mayulu, I. Mbaye.
- Qui arbitre le match Barcelone PSG ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone PSG ?
Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Ferran Torres 19'.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par S. Mayulu 38'.