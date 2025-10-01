Menu Rechercher
1 - 1
67'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Barcelone
1 - 1
MT : 1-1
67'
PSG
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
38'
1 - 1
(PD Nuno Mendes) S. Mayulu
19'
1 - 0
Ferran Torres (PD M. Rashford)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.62 N 4.45 2 4.20 parionssport 100€ Bonus
Classement live 7 PSG 4 11 Barcelone 4
Possession 52% Barcelone PSG
Tirs 11 8 6 3 4 10
Grosses occasions créées 60% PSG 3 Barcelone 2
Compositions Barcelone 4-2-3-1 PSG 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
BAR
NUL
PSG
1 1.62 N 4.45 2 4.2
2248 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2 #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 1 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 1/2 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Barcelone Pedri 2 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/3 0% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Eric García 5/6 83% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 8/11 73% #3 Logo Barcelone Pedri 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/6 0% #2 Logo Barcelone Dani Olmo 0/6 0% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 34/35 97% #2 Logo Barcelone Jules Koundé 32/33 97% #3 Logo Barcelone Pedri 40/42 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
41% 43% 16%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 2 Victoires 17% 1 Nul 50% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Joan García Joan García Blessure au genou Fermín Fermín Blessure à la hanche Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Blessure à la cuisse

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 21:45 ÉPAULES CONTRE ÉPAULES ^^ JAUNE Donc c'est rouge pour De Jong si on résonne comme ça 16 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Barcelone - PSG en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et PSG (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et PSG.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
3.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Bastian Dankert arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona
Estadi Olímpic Lluís Companys
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55926
  • Affluence moyenne : 31155
  • Affluence maximum : 50319
  • Affluence minimum : 2852
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 01 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+
Code BAR-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Barcelone PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et PSG ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, M. Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, B. Barcola, S. Mayulu, I. Mbaye.

Qui arbitre le match Barcelone PSG ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone PSG ?

Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Ferran Torres 19'.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par S. Mayulu 38'.

Top commentaires

🔴TIC🏆TAC🔵 21:45 ÉPAULES CONTRE ÉPAULES ^^ JAUNE Donc c'est rouge pour De Jong si on résonne comme ça 16 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier