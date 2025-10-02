Menu Rechercher
Ligue des Champions

Barça-PSG : Quentin Ndjantou avait déjà affronté Lamine Yamal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Quentin Ndjantou @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Quentin Ndjantou découvrait hier la Ligue des Champions lors de son second match disputé avec les professionnels du PSG. Entré en fin de match, le jeune attaquant a fait montre d’une grosse personnalité en se hissant au niveau d’une rencontre de haute intensité. En revanche, il ne s’agissait de sa première rencontre Lamine Yamal. Les deux joueurs se sont déjà affrontés… il y a 8 ans ! Ndjantou évoluait alors au Paris FC.

C’est Le Parisien qui fait revivre cette vieille histoire d’avril 2017 lorsque les U10 parisiens réalisaient un stage en Espagne au cours duquel ils ont affronté les Benjamin A du Barça d’un certain Lamine Yamal. Très forts en France dans leur classe d’âge, les jeunes de la capitale prennent alors une leçon 7-1 de la part des Blaugranas où le récent 2e du Ballon d’Or avait éclaboussé la rencontre de son talent (déjà). Une photo des deux équipes ensemble avait même été prise où les deux futurs professionnels sont même l’un à côté de l’autre.

