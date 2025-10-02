Lamine Yamal inquiète pour la première fois l’Espagne

L’Espagne et la Catalogne en particulier n’ont pas arrêté de ressasser la défaite du FC Barcelone hier soir en Ligue des Champions face au PSG (2-1). La presse catalane fulmine et cherche les coupables, quand son homologue madrilène jubile, et prend peur de la puissance parisienne. Hansi Flick en a pris pour son grade, Frenkie de Jong également ou encore Pau Cubarsi mais il y en a qui retient tout particulièrement l’attention, c’est Lamine Yamal. Et celui-ci trouve le moyen de réunir les deux camps blaugrana et merengue.

Après sa prestation de la veille, c’est tout le pays qui s’inquiète pour lui. «Le numéro 10 a connu l’une de ses premières soirées difficiles en Europe. Il n’a pas réussi un seul dribble en seconde période, il était épuisé», entame AS. On lui reconnaît tout de même son excellente entame de match, avec notamment cette roulette entre Nuno Mendes et Vitinha, ou encore ce magnifique extérieur du gauche pour l’occasion de Ferran Torres, sauvée par Zabarnyi. Il a également provoqué un carton à l’encontre du latéral gauche portugais.

Un physique en question

Puis la lumière s’est éteinte après la pause, laissant son vis-à-vis prendre une nouvelle fois le dessus sur lui. «Ce n’était pas le Lamine dominant qu’on a souvent vu. Au contraire, il a faibli au point de ne pas réussir un seul dribble en seconde période, envoyant un coup franc en l’air et en ratant une autre situation depuis l’extérieur de la surface de réparation. C’était comme s’il s’était éteint», poursuit le quotidien madrilène reconnaissant les talents de Luis Enrique, celui qui a trouvé la clé pour perturber le dauphin d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or.

Marca souligne également de son côté le physique défaillant de la star de 18 ans. Lamine Yamal se remet à peine d’une blessure à l’aine contractée en sélection et n’est pas encore au point. Il avait par exemple manqué le match à Newcastle. «Pedri a été incapable de suivre le rythme, tout comme Lamine, blessé, qui a finalement montré qu’il n’était pas au meilleur de sa forme. Il est curieux que la fatigue ait eu raison de Barcelone, contrairement à une équipe du PSG qui avait participé à la Coupe du Monde des Clubs et n’avait eu que très peu de repos», fait remarquer le média.

«C’est un processus auquel Lamine doit également se préparer»

Nuno Mendes a pris le dessus, supplée par Lucas Hernandez sur la dernière partie de la rencontre et excellent face à un adversaire en bout de course. «Lamine a fini par suffoquer, incapable de dribbler, et a même reçu un carton jaune pour avoir récupéré le ballon en retard. C’est un processus auquel Lamine doit également se préparer», conclut AS dans ses colonnes. Face à cet état de fait, une question se pose. Sera-t-il sélectionné par Luis de la Fuente dans les prochaines heures pour affronter la Géorgie et la Bulgarie pour les matchs d’octobre ? Rien n’est moins sur face à la polémique du mois dernier.