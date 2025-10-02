Le FC Barcelone et Lamine Yamal se font descendre par la presse espagnole !

Le réveil est dur à Barcelone. Cette fois, au vu du contexte avec un Paris Saint-Germain décimé en face, les Catalans y croyaient vraiment et étaient convaincus d’être les favoris de ce choc. Mais c’était sans compter sur l’équipe de Luis Enrique qui, malgré l’absence de nombreux joueurs majeurs, a montré avoir des ressources presque illimitées pour mettre à mal le Barça et toute équipe qui se présentera face à elle. Victoire 2-1 au final pour Paris, avec une très grosse deuxième période à la clé. Forcément, de l’autre côté des Pyrénées, les réactions sont plutôt fortes ce jeudi matin.

Consciente de la supériorité du PSG, la presse catalane ne manque pas de mettre en avant le gap qui sépare les deux formations actuellement. « Le Barça, sans antidote pour une autre leçon de foot du champion », explique par exemple Mundo Deportivo. « Le Barça a perdu le ballon et le match sans que personne ne puisse dire que ce n’était pas mérité », indique la publication pro-Barça dans un autre article, et on peut aussi lire que « le PSG a maîtrisé et montré qu’il avait quelque chose de plus en ce moment. Il est temps de se mettre au niveau ». Dans Sport, on est plus ou moins sur la même ligne directrice : « le champion punit un Barça crevé dans une fin de match cruelle ».

Lamine Yamal est visé à Madrid

Dans le reste du pays, et surtout à Madrid forcément, on se lâche. « C’était une défaite inattendue. Barcelone a accueilli le PSG avec l’idée de frapper du poing sur la table avec une victoire contre les champions d’Europe en titre. La bonne dynamique en Liga allait aussi dans ce sens. Mais la réalité de la Ligue des Champions est souvent très dure, et ce mercredi, Barcelone s’est effondré », indique par exemple le journal Marca. « La question est de savoir ce qui se serait passé si Luis Enrique avait pu avoir ses meilleurs joueurs. Parce qu’ils n’avaient pas son trident offensif, dont Dembélé », s’interroge le média dans un autre article.

Et s’il y a un homme qui se fait clasher, c’est bien Lamine Yamal, auteur d’un début de match intéressant, mais porté disparu par la suite. « Aussi bon soit-il, il n’a pas gagné le Ballon d’Or ni la Ligue des Champions, il ne faut pas qu’il pense être la star qu’il n’est pas encore », a-t-on écouté du côté de Radio Marca, alors que sur les réseaux sociaux du média, on a aussi été sévère : « il n’a pas autant d’importance et n’arrive pas à jouer sa carte la plus forte : le un contre un. Très discret en seconde période ». Le journal AS n’y va pas de main morte également : « après une excellente première période, distribuant passes et passes décisives comme s’il n’y avait pas de lendemain, il s’est estompé en seconde période, avec un jeu maladroit et sans idées. Il est clair qu’il doit encore améliorer beaucoup de choses s’il veut soulever le Ballon d’Or l’année prochaine ». Retour sur terre pour le Barça donc, et pour Lamine Yamal…