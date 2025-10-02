Mondial 2026 : la FIFA répond sèchement à Donald Trump

Donald Trump avait jeté un vent de panique dans l’organisation de la Coupe du Monde 2026 en affirmant qu’il pourrait modifier la liste des villes hôtes des matches de la compétition si la sécurité dans ces villes était compromise. « Ces villes sont dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font », avait déclaré le président américain. Ce mercredi, la FIFA a répondu à Trump par l’intermédiaire de Victor Montagliani, vice-président d’institution et président de la CONCACAF.

La suite après cette publicité

« C’est le tournoi de la FIFA, c’est sa juridiction, c’est la FIFA qui prend ces décisions. Avec tout le respect que je dois aux dirigeants mondiaux actuels, le football est plus important qu’eux, et il survivra à leur régime, à leur gouvernement et à leurs slogans. C’est là toute la beauté de notre sport : il est plus important que n’importe quel individu et plus important que n’importe quel pays », a-t-il déclaré lors d’un événement à Londres, dans des propos relayés par AS.