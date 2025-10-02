Naples : De Bruyne revient sur la polémique avec Conte
Outre la satisfaction de sa première victoire en Ligue des Champions (face au Sporting 2-1) de la saison après la défaite contre Manchester City (2-0), Naples retrouve également la sérénité dans son vestiaire. Cela fait du bien après la défaite à San Siro contre l’AC Milan (2-1) et la polémique autour de la nouvelle star du Champion d’Italie, Kevin De Bruyne, qui a quitté le terrain furieux, pour le moins, en seconde période face aux Rossoneri lors du choc de Serie A.
Le Belge s’est confié après le match : « il n’y a eu aucun problème avec Conte. Je suis un gagnant, je veux jouer au football et faire la différence. Je n’ai eu aucun problème avec lui ni avec l’équipe. On a beaucoup parlé, je veux juste jouer et prendre du plaisir. C’est au coach de trouver mon poste. Je joue différemment de ces dernières années. Mon âge a changé le timing physique, mais avec McTominay, on peut changer de poste. Je pense que chacun trouvera son poste et son rôle. Il n’y a pas de problème particulier. » Voilà qui est clair.
