Naples : De Bruyne revient sur la polémique avec Conte

Outre la satisfaction de sa première victoire en Ligue des Champions (face au Sporting 2-1) de la saison après la défaite contre Manchester City (2-0), Naples retrouve également la sérénité dans son vestiaire. Cela fait du bien après la défaite à San Siro contre l’AC Milan (2-1) et la polémique autour de la nouvelle star du Champion d’Italie, Kevin De Bruyne, qui a quitté le terrain furieux, pour le moins, en seconde période face aux Rossoneri lors du choc de Serie A.

La suite après cette publicité

Le Belge s’est confié après le match : « il n’y a eu aucun problème avec Conte. Je suis un gagnant, je veux jouer au football et faire la différence. Je n’ai eu aucun problème avec lui ni avec l’équipe. On a beaucoup parlé, je veux juste jouer et prendre du plaisir. C’est au coach de trouver mon poste. Je joue différemment de ces dernières années. Mon âge a changé le timing physique, mais avec McTominay, on peut changer de poste. Je pense que chacun trouvera son poste et son rôle. Il n’y a pas de problème particulier. » Voilà qui est clair.