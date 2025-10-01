Menu Rechercher
Serie A

Kevin De Bruyne déjà critiqué à Naples

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kevin De Bruyne @Maxppp

Sa sortie contre l’AC Milan dimanche fait jaser en Italie. Mécontent d’être remplacé, Kevin De Bruyne n’a pas hésité à l’afficher, ignorant totalement son entraîneur Antonio Conte. Ce qui lui a valu les reproches de ce dernier. Les premières critiques à l’encontre du rendement de l’international belge âgé de 34 ans se font entendre. Pierpaolo Marino, ancien directeur sportif et technique de Naples, également passé par l’Atalanta et l’Udinese, s’est offert une saillie saignante à l’encontre du milieu de terrain.

« En ce moment, le problème de Naples, c’est De Bruyne. Il rend Naples prévisible, il marche sur les plates-bandes de McTominay, il ne marque pas et ne termine pas comme l’année dernière, et c’est évident. Le problème est énorme. Kevin conteste même le remplacement car il est convaincu qu’il apporte lui aussi une grande contribution. Dans ce Naples, il n’a marqué les esprits qu’en tirant les penalties, mais on n’a pas besoin d’un joueur du calibre de De Bruyne pour ça », a-t-il lancé, dans l’émission Il Bello del Calcio sur Televomero.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
