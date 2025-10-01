Menu Rechercher
Atlético : Julián Álvarez répond aux rumeurs l’envoyant au Barça

Julián Álvarez a fait le point sur les spéculations autour d’un possible transfert au FC Barcelone au micro d’ESPN. Le joueur argentin se montre serein : « écoutez, je suis très serein. On parle toujours. L’année dernière, on a beaucoup parlé, mais la vérité, c’est que la saison ne fait que commencer, et mon objectif est de progresser chaque jour, de faire mieux pour le club, de gagner avec mes coéquipiers, de gagner ici. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux me dépasse. Pour l’instant, je me concentre sur la saison et aussi sur la Coupe du Monde. »

L’attaquant de l’Atlético de Madrid et de l’Albiceleste réalise un début de saison étincelant avec 7 buts déjà inscrits toutes compétitions confondues. Malgré les rumeurs l’annonçant au Barça, Álvarez rappelle que son attention reste sur le terrain et la progression match après match : « la route est encore longue jusqu’à la Coupe du Monde, mais il faut y aller match après match, étape par étape. » En clair, il ne dément pas complètement.

