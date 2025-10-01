Menu Rechercher
Inter : Marcus Thuram blessé et forfait pour les Bleus

Par Aurélien Léger-Moëc
Marcus Thuram

Titulaire avec l’Inter Milan hier soir lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, contre le Slavia Prague, Marcus Thuram a été remplacé peu après l’heure de jeu par son entraîneur Cristian Chivu. Le club intériste a communiqué sur son état de santé ce mercredi et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Inter ⭐⭐
Le condizioni di Marcus Thuram
« Marcus Thuram a subi des tests cliniques et instrumentaux cet après-midi à l’Institut Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une élongation du biceps fémoral de sa jambe gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine », peut-on lire dans le communiqué. Il manquera donc le match contre la Cremonese ce week-end en Serie A et sera forfait pour le rassemblement international prévu dans la foulée avec l’équipe de France. L’Inter espère le récupérer pour le déplacement à la Roma le 18 octobre prochain.

