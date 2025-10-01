Inter : Marcus Thuram blessé et forfait pour les Bleus

Titulaire avec l’Inter Milan hier soir lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, contre le Slavia Prague, Marcus Thuram a été remplacé peu après l’heure de jeu par son entraîneur Cristian Chivu. Le club intériste a communiqué sur son état de santé ce mercredi et les nouvelles ne sont pas bonnes.

« Marcus Thuram a subi des tests cliniques et instrumentaux cet après-midi à l’Institut Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une élongation du biceps fémoral de sa jambe gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine », peut-on lire dans le communiqué. Il manquera donc le match contre la Cremonese ce week-end en Serie A et sera forfait pour le rassemblement international prévu dans la foulée avec l’équipe de France. L’Inter espère le récupérer pour le déplacement à la Roma le 18 octobre prochain.