Premier League

Newcastle : le sublime but contre son camp de Nick Woltemade face à Sunderland

Par Allan Brevi
1 min.
Nick Woltemade @Maxppp
Sunderland 1-0 Newcastle

Le derby entre Sunderland et Newcastle, disputé ce dimanche lors de la 16e journée de Premier League, a basculé sur une action aussi spectaculaire que malheureuse. Sur un centre tendu de Nordi Mukiele, Nick Woltemade s’est interposé dans sa surface, mais a totalement manqué son geste. L’attaquant allemand a involontairement trompé son propre gardien d’une véritable tête d’attaquant… contre son camp, offrant l’ouverture du score à Sunderland dans une ambiance électrique.

CANAL+ Foot
UNE VRAIE TÊTE D'ATTAQUANT MAIS CONTRE SON CAMP 🤯

Woltemade se rate sur le centre de Mukiele et trompe complètement son gardien, Sunderland ouvre le score dans le derby 💫

#SUNNEW | #PremierLeague
Voir sur X

Un fait de jeu d’autant plus marquant que Woltemade est censé être l’arme offensive majeure des Magpies. Recruté l’été dernier pour près de 90 millions d’euros, le buteur de 23 ans compte pourtant sept réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Mais dans ce derby, l’international allemand s’est illustré du mauvais côté, inscrivant un but lourd de conséquences et rappelant la cruauté parfois imprévisible du football.

Pub. le - MAJ le
