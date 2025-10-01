Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue des Champions

LdC : la grosse sortie du coach de l’Ajax sur l’OM

Par Allan Brevi
1 min.
Aubameyang (OM) @Maxppp
Marseille 4-0 Ajax

L’entraîneur de l’Ajax, John Heitinga, a reconnu la nette supériorité de l’OM après la lourde défaite de son équipe au Vélodrome (4-0), ce mardi soir en Ligue des Champions. Selon lui, Marseille était « tout simplement trop fort » et a donné « une véritable leçon de football » à ses joueurs. Malgré les efforts de son équipe, l’Ajax n’a jamais réussi à se remettre dans le match, et les buts concédés trop facilement ont rapidement scellé leur sort. Heitinga a souligné que l’OM, qui avait battu le PSG la semaine précédente, reste une équipe de très haut niveau, et que son groupe a payé son manque d’expérience à ce niveau.

La suite après cette publicité

Le capitaine Davy Klaassen a, lui aussi, reconnu la domination marseillaise, expliquant que l’OM est une équipe trop solide et trop expérimentée pour l’Ajax actuel, encore en pleine reconstruction. L’entraîneur néerlandais a toutefois insisté sur la nécessité de tirer des enseignements de cette défaite et reste confiant pour l’avenir, estimant que son équipe saura se relever et progresser après ce match difficile.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Ajax
Marseille
Davy Klaassen

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Marseille Logo Marseille
Davy Klaassen Davy Klaassen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier