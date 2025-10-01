LdC : la grosse sortie du coach de l’Ajax sur l’OM

L’entraîneur de l’Ajax, John Heitinga, a reconnu la nette supériorité de l’OM après la lourde défaite de son équipe au Vélodrome (4-0), ce mardi soir en Ligue des Champions. Selon lui, Marseille était « tout simplement trop fort » et a donné « une véritable leçon de football » à ses joueurs. Malgré les efforts de son équipe, l’Ajax n’a jamais réussi à se remettre dans le match, et les buts concédés trop facilement ont rapidement scellé leur sort. Heitinga a souligné que l’OM, qui avait battu le PSG la semaine précédente, reste une équipe de très haut niveau, et que son groupe a payé son manque d’expérience à ce niveau.

Le capitaine Davy Klaassen a, lui aussi, reconnu la domination marseillaise, expliquant que l’OM est une équipe trop solide et trop expérimentée pour l’Ajax actuel, encore en pleine reconstruction. L’entraîneur néerlandais a toutefois insisté sur la nécessité de tirer des enseignements de cette défaite et reste confiant pour l’avenir, estimant que son équipe saura se relever et progresser après ce match difficile.