OM : De Zerbi ne digère toujours pas le but du TFC sur une touche

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le choc contre le LOSC ce vendredi à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, est revenu sur le second but de Toulouse le week-end dernier. Un but qui a empêché l’OM de prendre la tête de la Ligue 1 suite à la défaite du PSG contre Monaco. Pire, un but égalisateur d’Hidalgo à la 92e minute de jeu à la suite d’une touche…

« On peut penser qu’on le comprend, mais il n’y a pas une seule explication. C’est un thème complexe. Il y a combien de touches par week-end dans le monde… Un milliard ? Mais combien de but ? Un seul. Il y a un peu de malchance aussi, mais on a manqué de communication. Il aurait fallu refaire ce qu’on avait fait contre Newcastle et on n’aurait pas pris ce but. C’est difficile à comprendre. C’est un sujet sur lequel tu peux tout dire », a déclaré le coach du club phocéen en conférence de presse.

