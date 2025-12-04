Roberto De Zerbi désigne la meilleure équipe de L1

Ce jeudi, Roberto De Zerbi a multiplié les sorties médiatiques. Ce matin, l’entraîneur de l’OM s’est confié lors d’un long entretien accordé à Sport Italia. En début d’après-midi, RDZ a donné une conférence de presse à la veille d’affronter le LOSC. L’occasion pour lui de révéler l’identité de l’équipe qui le séduit le plus dans notre chère L1.

«La Ligue est très équilibrée. Aucune équipe ne s’est échappée en tête et aucune n’est morte derrière. Au niveau de la qualité du jeu, la meilleure équipe en ce moment, c’est Angers. J’adore leur entraîneur. Toulouse aussi joue bien, ils ont des éclairs. Si je peux me permettre en tant qu’étranger, je pense que la Ligue 1 mérite plus de visibilité.»