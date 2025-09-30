OM - Ajax : les notes du match

Battu 2-1 par le Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille voulait rebondir. Les Phocéens recevaient l’Ajax Amsterdam qui sortait d’une défaite 2-0 contre l’Inter Milan. Deux équipes en quête de rachat et pour cette partie, Roberto De Zerbi alignait un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli dans les buts derrière Facundo Medina, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Bilal Nadir et Arthur Vermeeren formaient le double pivot avec Matt O’Riley un cran plus haut. Pierre-Emerick Aubameyang était épaulé par Mason Greenwood et Igor Paixao. De son côté, l’Ajax Amsterdam misait sur un 4-3-3 avec Vítězslav Jaroš comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Rosa, Ko Itakura, Youri Baas et Owen Wijndal formaient la défense. Davy Klaassen, Kenneth Taylor et Youri Regeer constituaient l’entrejeu. Enfin Mika Godts et Steven Berghuis accompagnaient Oscar Gloukh devant.

Et rapidement, l’Olympique de Marseille mettait en place son jeu avec la volonté de jouer dans le dos de la défense néerlandaise. Et c’est d’ailleurs de cette façon que les Phocéens allaient trouver la faille. Igor Paixao récupérait un ballon haut et s’appuyait sur une magnifique déviation de Pierre-Emerick Aubameyang pour s’envoler dans la profondeur. L’ailier brésilien se présentait devant la surface et ajustait Vítězslav Jaroš sur la gauche (1-0, 5e). Marseille dictait sa loi et continuait d’étouffer son adversaire. Décalé sur la gauche, Mason Greenwood repiquait dans l’axe et frappait devant la surface. Son tir dévié était capté par le gardien (9e). Et l’homme du soir allait encore se montrer. Profitant d’une récupération haute d’Arthur Vermeeren, Igor Paixao allait conclure d’une frappe limpide vers la gauche du but pour enfoncer le clou (2-0, 12e). Totalement dépassé, l’Ajax Amsterdam n’arrivait pas à faire grand-chose dans le camp phocéen. Mieux l’OM piquait encore.

Sur une nouvelle perte de balle dans le camp néerlandais, Pierre-Emerick Aubameyang glissait un joli ballon sur la droite de la surface ajacide. Mason Greenwood contrôlait avant de conclure du gauche (3-0, 26e). Toutefois cette soirée magique allait être entachée par une mauvaise nouvelle puisque Facundo Medina se blessait suite à une faute de Lucas Rosa (34e). Le défenseur argentin était alors remplacé par CJ Egan-Riley (37e). Dans tous les bons coups, Pierre-Emerick Aubameyang allait tenter à son tour sa chance, mais sa frappe s’envolait au-dessus du but néerlandais (40e). En fin de première période, l’Ajax Amsterdam mettait le pied sur le ballon sans pour autant mettre en difficulté la défense phocéenne. Après la pause, l’Olympique de Marseille se faisait peur via Geronimo Rulli qui manquait sa relance. L’entrant Oliver Edvardsen tentait un piqué qui était capté par le portier argentin (48e). Mais cette soirée était clairement olympienne et suite à un coup franc raté d’Oscar Gloukh, les Phocéens lançaient un contre.

Côté gauche, Igor Paixao parvenait à centrer vers la surface où Pierre-Emerick Aubameyang allait ajuster à son tour le gardien (4-0, 52e). Plus en gestion par la suite, l’Olympique de Marseille allait subir un peu plus. Bénéficiant d’une remise de Davy Klaassen, Oliver Edvardsen manquait sa reprise (56e). Juste derrière, Mik Godts délivrait un bon centre, mais Geronimo Rulli était impeccable devant Kenneth Taylor (66e). Quand ce n’était pas l’Argentin, c’était Timothy Weah qui intervenait devant Oliver Edvardsen (68e). Mais Geronimo Rulli rendait fou ses anciens coéquipiers à l’image de Kenneth Taylor dont le tir était repoussé par l’ancien joueur de Montpellier (71e). Derrière, les Godenzonen restaient timides et n’arrivaient pas à réagir. Mason Greenwood était même proche du cinquième mais le gardien repoussait en corner (90e +2). Avec cette large victoire 4-0, l’Olympique de Marseille remonte à la septième place tandis que l’Ajax Amsterdam se retrouve avant-dernier juste devant le Kaïrat Almaty.

L’homme du match : Paixao (8) : on tient son match référence en ce début de saison. Décevant lors de ses premières apparitions où il revenait de blessure, le Brésilien s’est rappelé au bon souvenir de l’Ajax, l’une de ses victimes préférées lorsqu’il œuvrait au Feyenoord. Le Brésilien a marqué ses deux premiers buts sous le maillot de l’OM (6e et 12e) en finissant du pied droit sur la droite d’un gardien franchement long à se déployer. L’ailier s’est même transformé en passeur pour Aubameyang en seconde période (52e). Il a également fourni beaucoup d’efforts sur son côté gauche avant son remplacement par Gomes (62e), entreprenant sur son entrée.

OM :

- Rulli (6) : sa première période se résume en deux interventions aériennes sur des coups-francs de son ancien club, sans difficulté. Le gardien a globalement vécu une soirée très tranquille, durant laquelle il n’a pas été inquiété. Il s’est finalement fait peur tout seul en début de seconde période sur une relance complètement ratée où il s’en sort bien en stoppant la tentative de lob (48e), puis sur cette sortie devant sa surface un peu curieuse (50e). Une bonne intervention devant Taylor (66e), il est surtout salvateur sur cet arrêt face au même milieu de terrain (70e).

- Pavard (5,5) : il a eu fort à faire face à Godts sur son côté où Greenwood ne l’a pas toujours aidé, notamment en début de match. Malgré cela, il a tenu le coup, surtout que les velléités adverses se sont vite dissipées. L’ancien défenseur de l’Inter s’est contenté de rester dans son camp, alors que son équipe a rapidement pris le dessus. Il n’a pas tout bien fait non plus puisqu’il a commis 3 fautes sans être sanctionné d’un avertissement. Il est aussi mal aligné sur cette situation où Weah vient éteindre l’incendie (68e). Son calme et son expérience font du bien dans les moments chauds.

- Aguerd (6) : l’ex-joueur du Stade Rennais confirme qu’il est en train de devenir le patron de cette défense. Très sérieux dans ce qu’il entreprenait en première mi-temps, le joueur de 29 ans s’est efforcé à relancer entre les lignes pour faire avancer le jeu. Forcément, cette prise de risque lui a coûté 7 ballons perdus mais le bénéfice est plus important. Il est à l’avant-dernière passe sur le premier but de Paixao (6e), celui qui libère tout le monde. En plus de ça, il donne de la voix et rassure. Un petit relâchement tout de même sur ce coup-franc où il oublie Klaassen dans son dos au second poteau (56e). Averti (88e).

- Medina (non-noté) : dure soirée pour l’international argentin qui s’est blessé à la cheville droite après un contact avec Rosa (35e). Tout avait pourtant bien commencé pour lui avec tous ses duels livrés remportés et un jeu plutôt propre malgré un peu déchet dans les relances longues. Il a été remplacé par Egan-Riley (36e - note 6), qui a su faire avec simplicité et cohérence. Le défenseur s’est montré solide quand il le fallait, comme sur ce centre fort dans ses six mètres lors du temps fort hollandais. En gagnant ses duels et avec une intervention au sol bien senti, l’Anglais s’est mis au niveau de son équipe.

- Emerson (5,5) : l’homme qui a remporté toutes les coupes d’Europe existantes a réalisé un match plein, surtout durant le premier acte. Les faiblesses adverses l’ont aidé bien sûr mais son duo avec Paixao a plutôt bien fonctionné. L’international italien a rarement été inquiété, ce qui lui a permis de prendre son couloir et obliger son vis-à-vis à revenir. En revanche, il n’a pas toujours précis dans ses transmissions dans la moitié de terrain adverse. Un sauvetage bienvenu de sa part dans sa surface (39e).

- Nadir (6) : une prestation encourageante pour celui qui formé au club. Il fut toujours en mouvement, compliquant la mission de l’Ajax de défendre sur lui, et n’a jamais rechigné à défendre (29e). L’international espoir marocain a été dans la lignée du collectif ce soir: appliqué. Il a besoin de simplifier son jeu par moment (19e) mais sa progression est visible ces dernières semaines. Sans doute touché, il a été remplacé à la pause par Weah (46e - note 5,5) qui a évolué comme milieu droit. Comme souvent, l’Américain s’est montré généreux, à défaut d’être propre techniquement. Il aurait dû être servi par Aubameyang sur ce contre (48e) mais est surtout auteur d’un sauvetage dans sa surface devant Godts (68e).

- O’Riley (6) : discret si ce n’est timoré pour ses débuts à l’OM, le Danois prêté par Brighton a cette fois-ci répondu présent. Il s’est avant tout distingué par son activité et un travail de longue récompensé par son bon pressing, à l’image du 3e but marseillais (26e) où il vient chercher haut. Certes, il a connu un peu de déchet dans son jeu, alors même qu’il n’a touché tant de ballons que ça pour un joueur à son poste (25 seulement) mais sa présence a fait du bien pour équilibrer le collectif. Remplacé par son compatriote Højbjerg (62e), qui a écopé d’un avertissement logique (78e). Il aurait pu être passeur décisif pour Greenwood (90e+2).

- Vermeeren (7,5) : il est à l’image de l’excellente première période de l’OM. Auteur de l’interception sur Klaassen sur le second but de Paixao (12e), le milieu de 20 ans aura été redoutable de justesse technique, intelligent dans ses choix et récompensé dans leur réalisation, moteur du pressing, disponible pour ses coéquipiers. Le Belge a même semblé attirer tous les ballons à un moment. C’est toujours lui qui amorce le contre en portant le ballon vers l’avant sur le but d’Aubameyang (52e). Un très gros match de sa part où il fut remplacé par Murillo (82e).

- Greenwood (7) : encore une prestation comme il sait les faire. L’attaquant souffle le chaud et le froid mais il finit avec un but, où il est d’ailleurs très juste au moment de conclure du gauche (26e), et plusieurs situations dont il est à l’origine. Il a multiplié les grandes courses vers l’avant, et distribué parfois habillement le jeu (48e, 58e) mais n’a pas toujours effectué les bons choix à l’image de ce contre où il oublie Paixao sur sa gauche (33e). L’ancien Mancunien est parfois trop soliste et va devoir mieux travailler sur ses retours défensifs quand le niveau s’élèvera. Il aurait pu avoir un doublé sans un arrêt de Jaros (90e+2).

- Aubameyang (8) : préféré en pointe à Gouiri, le numéro 97 a justifié les choix de son entraîneur. Double passeur pour Paixao (6e) et Greenwood (26e), le Gabonais a été un poil à gratter toute la soirée pour la défense hollandaise. Celle-ci n’a jamais réussi à endiguer ses déplacements, sur les côtés, vers l’avant, pour revenir au milieu. Cela lui a permis d’obtenir plusieurs fautes. L’attaquant a joué juste à presque tous les coups. Presque car il a baissé le pied en seconde période où il doit faire bien mieux sur ce contre (48e). Il s’est bien rattrapé quelques minutes plus tard en étant à la conclusion de se servir de Paixao (52e).

Ajax

- Jaros (1,5) : pas assez concentré et trop lent à réagir, le Tchèque a largement contribué à la mauvaise entame de match de l’Ajax. Il reste figé sur sa ligne lors de l’ouverture du score de Paixão (6e), pensant à tort que l’ailier brésilien serait signalé hors-jeu. Sur le deuxième but, signé du même joueur, il met trop de temps à se coucher, donnant l’impression d’avoir les crampons vissés dans la pelouse. Battu sans pouvoir intervenir sur la frappe enroulée de Greenwood (26e), il se distingue ensuite par une sortie mal maîtrisée face à Aubameyang, où il choisit de se jeter pied en avant plutôt qu’avec les mains (52e). On en oublierait presque son magnifique arrêt devant Greenwood dans les arrêts de jeu (90e+2). Quatre buts encaissés pour un total de 1,02 xG concédé : bien trop friable à ce niveau.

- Rosa (3,5) : une entame de match catastrophique pour le latéral droit, directement impliqué sur l’ouverture du score de l’OM (6e). Mal aligné, il tente de piéger Paixão en s’arrêtant pour réclamer un hors-jeu… alors même que l’attaquant est clairement derrière lui au moment de la passe. Il a peu à peu élevé son niveau de jeu, sans jamais impressionner.

- Itakura (3,5) : difficile de le juger totalement fautif, mais son choix de presser Aubameyang alors qu’il était trop éloigné n’a pas aidé à défendre sur le premier but marseillais. Le Gabonais a pu décaler en une touche sans être inquiété, laissant le défenseur japonais hors de position dès l’entame de l’action. Dans le jeu, ses interventions ont été propres lorsqu’il était au contact, mais il a trop souvent manqué de réactivité, se retrouvant en retard et donc mis en difficulté.

- Baas (2) : trop indiscipliné tactiquement, il a souvent été pris à défaut dans les situations défensives clés. Ses hésitations et ses mauvais choix ont laissé beaucoup d’espaces aux attaquants marseillais, notamment lorsqu’il laisse tout le temps nécessaire à Aubameyang pour distiller sa deuxième passe décisive de la soirée (26e). Quelques relances propres à signaler malgré tout, avec des transmissions précises qui ont permis à l’Ajax de sortir du pressing. Remplacé par Josip Šutalo (55e), plus serein dans ses interventions et efficace dans ses dégagements.

- Wijndal (2,5) : en grande difficulté face à Greenwood, il se fait régulièrement prendre dans son dos, comme sur l’action du but de l’attaquant anglais, où il est complètement dépassé en profondeur. Trop souvent en retard, il n’a jamais vraiment su contenir les montées adverses. Il a pu amener du surnombre en attaque lorsque l’OM a baissé ses lignes. Sorti sur blessure à la 55e, remplacé par Anton Gaaei, qui n’a pas fait mieux malgré un peu plus de vivacité dans les duels.

- Gloukh (4,5) : l’un des rares à avoir tenté d’apporter un peu de justesse et de créativité dans les attaques de l’Ajax. Il a cherché à casser les lignes par la passe et à faire vivre le ballon entre les mailles du bloc marseillais. On aurait toutefois aimé un peu plus d’audace, notamment sur cette action à la 68e où, seul face au gardien, il choisit de décaler au lieu de tenter sa chance.

- Klaassen (2) : son manque de vitesse s’est rapidement fait sentir face à la vivacité des milieux marseillais. S’il a réussi quelques interceptions et tacles, son taux de passes réussies n’est pas à la hauteur et surtout, le capitaine de 32 ans reste marqué par une perte de balle cruciale, directement à l’origine d’un but encaissé par son équipe.

- Taylor (4) : un peu maladroit sur ses centres tentés, mais juste dans ses passes malgré le chaos régnant au milieu de terrain de l’Ajax. Il a apporté une agressivité qui aurait pu être déterminante si son équipe ne s’était pas autant sabordée. Il a failli réduire l’écart à la 70e minute, sa frappe rasante étant repoussée par un Rulli très vigilant.

- Regeer (non noté) : il accompagne Paixão lors de son rush vers le but, mais ne peut intervenir sans risquer un carton rouge. Sorti sur blessure à la 23e, remplacé par Jorthy Mokio (3). Parfois un peu tendre dans les duels, il a manqué de précision technique dans ses contrôles et ses passes. Il a cependant gagné en sérénité au fil du second acte.

- Godts (5) : bonne déviation et l’un des éléments offensifs les plus propres techniquement côté Ajax. Il a su jouer simple au bon moment, repiquant plusieurs fois dans l’axe avant d’écarter le jeu côté opposé, libérant ainsi de l’espace pour les montées de Wijndal. En seconde période, il a profité des espaces laissés par les Marseillais pour conduire plus agressivement et viser le but. Sans succès mais très prometteur. Remplacé par Raúl Moro (84e).

- Berghuis (2) : il est coupable d’une mauvaise passe à l’origine du troisième but marseillais. Si l’on peut parler d’une incompréhension avec Taylor, le résultat reste le même. Une prestation de 45 minutes très décevante, où il n’a quasiment rien réussi. Remplacé par Oliver Edvardsen (4,5) à la mi-temps, ce dernier s’est montré plus entreprenant, se créant les meilleures occasions de l’Ajax en seconde période, d’abord avec un lob détourné du bout des doigts par Rulli (48e), puis une frappe au cœur de la surface passée au-dessus de la barre.