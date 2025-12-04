Daniel Riolo massacre Jonathan Clauss

Jonathan Clauss a démenti. Alors que les médias annonçaient que le latéral droit de l’OGC Nice allait lui aussi porter plainte contre X après les événements survenus dimanche dernier, le joueur a finalement démenti la nouvelle ce jeudi sur X. Plus tard dans la soirée, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce joueur et visiblement il ne l’aime pas. Mais alors pas du tout.

« Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c’est quelqu’un qui parle beaucoup, que c’est un gros mytho. C’est un type qui doit vite quitter l’OGC Nice et s’il peut quitter le football français, ça ne fera de la peine à personne. Qu’il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu’il raconte et qu’il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c’est ce qu’il fait depuis longtemps. J’assume tout ce que je dis. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part où il passe. Ce n’est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Il suffit de parler aux gens de l’OM pour savoir qui il est. À Nice, il suffit de demander aux dirigeants pour savoir qu’on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu’il a fait depuis le début de saison me conduit à penser ça. Donc s’il peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.