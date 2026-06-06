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Info FM Ligue 1

Rennes blinde Estéban Lepaul

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp

Un an après son arrivée à Rennes, Estéban Lepaul a conquis tout le monde. L’attaquant de 26 ans a terminé la saison comme meilleur buteur de Ligue 1 (21 réalisations), une première pour un joueur de Rennes depuis Alexander Frei en 2004. Aujourd’hui, son club compte bien le récompenser.

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Selon nos informations, l’ex-Lyonnais va prolonger son contrat en terres bretonnes, et un accord a même été trouvé pour un nouveau bail jusqu’en 2030 (Lepaul était initialement sous contrat jusqu’en 2029). Cette revalorisation salariale fera passer Lepaul dans le top 3 des plus gros salaires du club breton. Pour rappel, Rennes évoluera en Ligue Europa la saison prochaine. Une nouveauté pour Lepaul, qui n’a encore jamais joué la Coupe d’Europe.

Pub. le - MAJ le
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