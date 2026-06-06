Rennes blinde Estéban Lepaul

Un an après son arrivée à Rennes, Estéban Lepaul a conquis tout le monde. L’attaquant de 26 ans a terminé la saison comme meilleur buteur de Ligue 1 (21 réalisations), une première pour un joueur de Rennes depuis Alexander Frei en 2004. Aujourd’hui, son club compte bien le récompenser.

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Selon nos informations, l’ex-Lyonnais va prolonger son contrat en terres bretonnes, et un accord a même été trouvé pour un nouveau bail jusqu’en 2030 (Lepaul était initialement sous contrat jusqu’en 2029). Cette revalorisation salariale fera passer Lepaul dans le top 3 des plus gros salaires du club breton. Pour rappel, Rennes évoluera en Ligue Europa la saison prochaine. Une nouveauté pour Lepaul, qui n’a encore jamais joué la Coupe d’Europe.