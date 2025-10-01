LdC : le Barça provoque le PSG avant le début du match

Il faut croire que ce Barça-PSG est un match très spécial pour les Blaugranas. À l’heure où les champions d’Europe se préparent à affronter les hommes d’Hansi Flick avec une équipe diminuée, les Catalans ne cessent de faire monter la sauce avant le coup d’envoi.

La suite après cette publicité

Le compte X du club espagnol a d’ailleurs posté une nouvelle provocation sur son compte officiel en postant une photo de Sergi Roberto le soir de la fameuse remontada (6-1) avec la légende : «Chair de poule». Le message est clair !

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur une victoire 2-1 du FC Barcelone face au PSG, et tenter de remporter 770€.