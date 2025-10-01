Menu Rechercher
LdC : le Barça provoque le PSG avant le début du match

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Sergi Roberto, sous le maillot du FC Barcelone. @Maxppp
Barcelone PSG
Il faut croire que ce Barça-PSG est un match très spécial pour les Blaugranas. À l’heure où les champions d’Europe se préparent à affronter les hommes d’Hansi Flick avec une équipe diminuée, les Catalans ne cessent de faire monter la sauce avant le coup d’envoi.

Le compte X du club espagnol a d’ailleurs posté une nouvelle provocation sur son compte officiel en postant une photo de Sergi Roberto le soir de la fameuse remontada (6-1) avec la légende : «Chair de poule». Le message est clair !

Pub. le - MAJ le
