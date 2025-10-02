Barça-PSG : Luis Enrique recadre un journaliste

Hier soir, Luis Enrique était attendu en Espagne avec son PSG. Malgré une équipe diminuée, l’Asturien a réussi son coup puisque les champions de France et d’Europe se sont imposés 2 à 1. Après la rencontre, l’entraîneur francilien était très heureux. Mais il a perdu son sourire l’espace d’un instant en conférence de presse afin de recadrer un journaliste français. Ce dernier lui avait demandé : « Jules Koundé a dit que votre victoire était méritée et qu’il avait été surpris par la supériorité physique. C’est un peu surprenant vu que vous n’aviez aucune préparation. Avez-vous également été surpris par la qualité physique de l’équipe ? »

Lucho a répondu avec ironie en français : « non… Non. Si tu dis non, je dirai oui. Et si tu dis oui, je dirai non. Si nous sommes l’équipe d’Europe qui s’est le moins entraînée… ce n’est pas vrai. Comment dit-on cela en français ? Un cliché, c’est quelque chose que tout le monde répète, mais qui n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. C’est un cliché, c’est tout. C’est un cliché que tout le monde répète sans arrêt. Il faut se rappeler qu’on a beaucoup souffert pendant la phase de ligue la saison dernière et ce moment est important pour la confiance.» Enfin, il a conclu : «je dois dire qu’on a fait un très bon match. Ça a été difficile au début parce qu’ils ont eu le ballon et comme toujours Barcelone a beaucoup de joueurs de qualité. Les 20 premières minutes ont été difficiles. On a marqué, gagné plus de confiance et on est arrivé avec ce match nul à la mi-temps. On a été supérieurs en deuxième mi-temps. Quels que soient les joueurs, les problèmes, nous sommes là, comme les supporters. C’est une victoire importante parce que jouer contre Barcelone est toujours compliqué.» Le message est passé.