PSG : la story provocatrice d’Achraf Hakimi après la victoire contre le Barça

Barcelone 1-2 PSG

Avant le choc de Ligue des Champions entre le FC Barceolone et le PSG, Lamine Yamal avait publié une story sur Instagram assez provocatrice qui se terminait par : « je suis de retour, et la mission est de retour ». Cela n’avait pas fait peur à Achraf Hakimi qui avait déclaré en conférence de presse : « ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine ».

Le Marocain, capitaine du PSG hier soir, ne s’est pas trompé puisque Nuno Mendes s’est largement imposé face à Lamine Yamal sur son couloir. Le Paris Saint-Germain s’est finalement imposé sur le score de 1-2 grâce à un but de Ramos en fin de match. Ensuite, après la défaite, Lamine Yamal a supprimé sa story, et Hakimi lui a répondu à son tour. Le latéral parisien a publié une story de Nuno Mendes avec le trophée d’homme du match et un émoji énigmatique, symbolisant le silence…

