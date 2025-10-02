PSG : la story provocatrice d’Achraf Hakimi après la victoire contre le Barça

Avant le choc de Ligue des Champions entre le FC Barceolone et le PSG, Lamine Yamal avait publié une story sur Instagram assez provocatrice qui se terminait par : « je suis de retour, et la mission est de retour ». Cela n’avait pas fait peur à Achraf Hakimi qui avait déclaré en conférence de presse : « ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine ».

La suite après cette publicité

Le Marocain, capitaine du PSG hier soir, ne s’est pas trompé puisque Nuno Mendes s’est largement imposé face à Lamine Yamal sur son couloir. Le Paris Saint-Germain s’est finalement imposé sur le score de 1-2 grâce à un but de Ramos en fin de match. Ensuite, après la défaite, Lamine Yamal a supprimé sa story, et Hakimi lui a répondu à son tour. Le latéral parisien a publié une story de Nuno Mendes avec le trophée d’homme du match et un émoji énigmatique, symbolisant le silence…