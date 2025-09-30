Achraf Hakimi désigne le joueur du PSG qui va maîtriser Lamine Yamal

Demain soir, le Paris Saint-Germain va retrouver un FC Barcelone revanchard qui pourra compter sur le retour de Lamine Yamal. Le jeune Espagnol voudra aider son club à réaliser une grosse performance face aux champions d’Europe en titre. Mais Achraf Hakimi prévient : le numéro 10 blaugrana aura un adversaire de taille.

«Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine», a-t-il confié en conférence de presse.

