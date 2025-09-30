Barça-PSG : Luis Enrique encensé par Pedri et Flick

Demain soir, le PSG va défier le FC Barcelone en Ligue des Champions. Chez eux, les Blaugranas espèrent bien l’emporter face à l’équipe chapeautée par Luis Enrique. Un entraîneur que Pedri apprécie beaucoup. « J’aime regarder le football. Luis Enrique est courageux, il aime avoir le ballon.» L’Espagnol, qui a croisé sa route en sélection nationale, est revenu sur les conseils donnés par Lucho quand il dirigeait la Roja.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

«Il m’a demandé de rester calme, de prendre du plaisir. Il m’a dit que plus je touchais de ballons, mieux c’était pour l’équipe.» Comme Pedri, Hans-Dieter Flick est aussi sous le charme du coach asturien et de son PSG. «C’est une compétition différente. Nous affrontons la meilleure équipe de la saison dernière, avec des joueurs fantastiques et un excellent entraîneur. J’adore leur style, c’est un beau défi et nous avons hâte de jouer ce match.» Rendez-vous ce mercredi à 21 heures.

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur une victoire 2-1 du FC Barcelone face au PSG, et tenter de remporter 770€.