Exclu FM Ligue 2

Pau ferme la porte pour Joseph Kalulu

Par Josué Cassé
1 min.
Joseph Kalulu, le latéral du Pau FC @Maxppp

Alors que le mercato hivernal bat son plein, de nombreuses écuries cherchent à se renforcer et les premières sollicitations sont, en ce sens, tombées sur le bureau de la direction paloise. Selon nos dernières informations, trois offres ont ainsi été formulées pour Joseph Kalulu, prometteur arrière gauche de 21 ans. Trois propositions repoussées par le Pau FC, qui refuse tout départ cet hiver.

Toujours d’après nos indiscrétions, le défenseur de l’actuel 7e de Ligue 2 privilégie lui aussi une continuité avec le club qui l’a lancé et lui a permis de se révéler dans le monde professionnel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Kalulu a disputé 18 matches toutes compétitions confondues pour une passe décisive depuis le début de la saison.

Voir tous les commentaires
