Trophée des Champions

PSG : le groupe officiel pour le Trophée des Champions contre l’OM

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Enrique observant l'entraînement @Maxppp
PSG Marseille

Dans 48 heures, le Paris Saint-Germain aura la possibilité de remporter son premier trophée en 2026 face à l’OM lors du Trophée des Champions (19h), au Koweït. Pour ce long déplacement, Luis Enrique a choisi de partir avec un groupe de 20 joueurs. Déjà absent du groupe face au Paris FC (2-1) le week-end dernier en championnat, Kang-in Lee ne sera pas du voyage. Le Sud-Coréen se remet encore de sa lésion à la cuisse gauche.

Paris Saint-Germain
📋 Notre groupe pour ce Trophée des Champions ⤵️
Matvey Safonov (fracture de la main gauche) et Quentin Ndjantou (cuisse droite) sont eux aussi sur la touche. Pour le reste, Luis Enrique pourra compter sur la plupart de ses cadres, comme Marquinhos, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé. Le technicien espagnol a également choisi d’amener avec lui le jeune Noah Nsoki (18 ans).

Trophée des Champions
PSG
Luis Enrique

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
