CAN 2025, RDC : l’analyse honnête de Cédric Bakambu après la défaite contre l’Algérie

Ce mardi, la RDC a été éliminée dès les 8es de finale de la CAN 2025 face à l’Algérie. Une défaite dans les dernières secondes des prolongations (1-0, 119e) qui met fin à la bonne forme congolaise des derniers mois. Et après la rencontre, étonnamment, les Congolais n’étaient pas plus abattus que ça comme l’a montré Cédric Bakambu en zone mixte.

«On est déçu aujourd’hui mais on a assisté à un grand match du foot africain. Féliciations aux Fennecs et à mon équipe. On a un gros match au mois de mars et j’espère qu’on sera au rendez-vous. On a manqué de réussite, d’expérience. On est tombé sur une bonne équipe, il faut dire la vérité. Féliciations à eux c’est le football, c’est comme ça.»