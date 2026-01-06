Menu Rechercher
Commenter 5
CAN

CAN 2025, RDC : l’analyse honnête de Cédric Bakambu après la défaite contre l’Algérie

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cédric Bakambu sous les couleurs de la RD Congo @Maxppp

Ce mardi, la RDC a été éliminée dès les 8es de finale de la CAN 2025 face à l’Algérie. Une défaite dans les dernières secondes des prolongations (1-0, 119e) qui met fin à la bonne forme congolaise des derniers mois. Et après la rencontre, étonnamment, les Congolais n’étaient pas plus abattus que ça comme l’a montré Cédric Bakambu en zone mixte.

La suite après cette publicité

«On est déçu aujourd’hui mais on a assisté à un grand match du foot africain. Féliciations aux Fennecs et à mon équipe. On a un gros match au mois de mars et j’espère qu’on sera au rendez-vous. On a manqué de réussite, d’expérience. On est tombé sur une bonne équipe, il faut dire la vérité. Féliciations à eux c’est le football, c’est comme ça.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Rép. Dém. Congo
Cédric Bakambu

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Cédric Bakambu Cédric Bakambu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier