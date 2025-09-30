OM : la réaction forte de Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM n’a pas fait de détail face à l’Ajax en cette 2e journée de phase de championnat de Ligue des Champions. Après sa défaite inaugurale contre le Real Madrid, le club phocéen s’est largement imposé contre l’Ajax 4-0 dans un stade Vélodrome en fusion. Paixao a inscrit un doublé, sur une passe de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, avant de se transformer en buteur, sur une offrande du Brésilien cette fois. «La vie est belle oui. C’était un super match, on est content car c’était important de bien démarrer à domicile. C’est une belle victoire», note l’international gabonais.

«Ça vaut le coup de revenir pour vivre des matchs comme ça, poursuit-il au micro de Canal+ après la rencontre. L’ambiance quand on est rentré dans le stade c’était incroyable. Il faut le vivre comme joueur et il n’y a qu’ici qu’on peut vivre ça.» A 36 ans, l’attaquant affiche une forme étincellante et montre qu’il se bonifie avec le temps. «Ce n’est pas une surprise pour moi. Je suis quelqu’un qui bosse dur, je me sens en forme. Je suis à disposition du collectif et je suis super content que ça se passe bien en ce début de saison.»