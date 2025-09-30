PSG : Luis Enrique répond à Pedri

Vainqueur 4-0 de l’Atalanta il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain fera face à un adversaire bien plus costaud demain soir. Opposé au FC Barcelone, le club de la capitale défiera une équipe revancharde. Les Catalans n’ont pas oublié le quart de finale retour perdu en 2023 (1-4) et ils veulent prouver au monde entier qu’ils sont meilleurs que les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. En face, Paris se présentera sur la pelouse de Montjuic avec une équipe peut-être remaniée en raison des nombreuses absences (Dembélé, Doué, Kvaratskhelia) et des doutes concernant l’entrejeu (Vitinha, Fabian Ruiz, Neves).

Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas pour autant cherché à se trouver des excuses. « Il y a beaucoup de manières différentes de voir ça, mais je pense qu’on peut avoir des excuses ou des résultats. Nous cherchons à avoir des résultants, peu importe les joueurs qui joueront demain. Demain, on va préparer le match comme d’habitude, de la meilleure des manières pour chercher à gagner le match », a-t-il confié, avant d’être interrogé sur les déclarations faites par Pedri ce matin, sur la volonté du FC Barcelone de prendre sa revanche sur l’actuel champion d’Europe.

«Pedri est un joueur incroyable»

Mais comme à son habitude, Luis Enrique a répondu par l’éloge. « L’année dernière, on n’a pas joué contre Barcelone. Ce que je peux dire, c’est que ce sera un match joli. Quand tu as deux équipes avec la même mentalité, la même fierté de jouer le football d’attaque, savoir défendre, prendre le ballon, ce qui sera la clé du match. Pedri est un joueur incroyable. J’aime voir le Barça jouer et spécialement un joueur comme Pedri », a poursuivi l’Espagnol qui apprécie vraiment le milieu blaugrana.

« C’est excitant et passionnant de jouer contre une équipe qui a la même mentalité un coach de haut niveau. Il y a deux équipes pareilles. Demain, la clé sera l’équipe qui sera capable de prendre le ballon. Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pedri, c’est Harry Potter, mais demain j’espère qu’il n’aura pas sa baguette magique. Mais le Barça c’est pas seulement Pedri, c’est toute une série de joueurs de haut niveau. » Rendez-vous demain à 21h pour un spectacle qui s’annonce XXL malgré les pépins physiques des deux équipes.

