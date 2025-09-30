Ligue des Champions : le FC Barcelone promet l’enfer à Luis Enrique et au PSG

La guerre des étoiles. Demain soir, une pluie de stars seront présentes sur la pelouse du stade de Montjuïc à l’occasion du choc de cette deuxième journée de phase de ligue de l’UEFA Champions League entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (mercredi 21 heures). Mais toutes ne seront pas là puisque plusieurs manqueront à l’appel à l’image du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, de Marquinhos, de Désiré Doué ou de Khvicha Kvaratskhelia, tous forfaits. Idem dans le camp catalan pour Gavi, Joan Garcia, Raphinha et Fermin Lopez. Mais Hansi Flick et Luis Enrique auront de quoi aligner de belles équipes demain soir. Le coach du Barça en est convaincu comme il l’a expliqué ce mardi en conférence de presse à la veille de la rencontre la plus attendue de la journée.

Le Barça affronte la meilleure équipe du monde

«Avec ce calendrier, ça fait partie de notre travail. Il faut gérer les blessures. Ce n’est pas bon pour les joueurs non plus. On est tous ravis d’avoir tous les joueurs. Il y a de grands joueurs qui ne pourront pas jouer. Nous avons de très bons joueurs dans chaque équipe, et demain sera un grand match (…) On voit toutes les blessures, et le PSG aussi. Il faut bien gérer la situation. Il nous manque des joueurs importants au milieu de terrain, mais il faut avoir confiance dans les jeunes.» Ce qui est sûr, c’est que le FC Barcelone est prêt pour ce premier gros rendez-vous de la saison. «Les deux équipes sont favorites demain. Ce sera l’un des meilleurs matchs, si ce n’est le meilleur», a expliqué Pedri à la presse ce mardi. Son entraîneur est également emballé.

«C’est une compétition différente. Nous affrontons la meilleure équipe de la saison dernière, avec des joueurs fantastiques et un excellent entraîneur. J’adore leur style. C’est un beau défi et nous avons hâte de jouer ce match. Ça ne sert à rien d’essayer de marquer le deuxième but avant le premier. Il faut travailler notre stratégie. On doit jouer comme ça. C’est toujours une question de positionnement, de contrôle du ballon. Ce ne sera pas facile demain, car ils aiment beaucoup presser. Ils savent dominer balle au pied. Demain, on doit jouer à notre meilleur niveau dès le début. C’est la Ligue des Champions.» Pedri s’attend aussi à un match de très haut niveau.

Les Culés ont un plan d’attaque

«Une équipe qui joue comme le PSG est bien meilleure pour nous qu’une équipe qui joue en bloc bas. Je préfère jouer contre une équipe comme le PSG parce qu’eux aussi veulent prendre l’initiative et ne pas rester les bras croisés, car c’est plus difficile de se créer des occasions (…) C’est un match où les deux équipes voudront avoir la possession du ballon. Nous sommes une équipe courageuse et je pense que nous y parviendrons (…) J’aime regarder le football. Luis Enrique est courageux, il aime avoir le ballon. » Il faudra notamment gagner la bataille du milieu de terrain face au trio mené par Vitinha. «Nous sommes des joueurs qui aimons avoir le ballon, pas courir après. Les 3 joueurs de chaque équipe seront très importants et pourront faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre équipe.»

Hansi Flick estime que ce n’est pas uniquement au milieu que le match se gagnera. «C’est toujours important, bien sûr. Mais il y a d’autres postes importants. Il y a de très bons joueurs à différents postes. Il sera également important d’exploiter les espaces. Je suis heureux de pouvoir jouer ce match demain et de voir comment nous progressons continuellement. Nous progressons et apprenons chaque jour.» L’Allemand comptera sur sa défense, où Ronald Araujo a pu souffrir face à Paris par le passé. «Je n’ai pas encore choisi la paire de défenseurs centraux. Ce que vous me demandez, c’est de parler du passé. Cela fait deux ans, et la situation est différente maintenant. J’ai une confiance absolue en Ronald. Il se donne toujours à fond et je suis très heureux de l’avoir.»

Un air de revanche

Idem pour Wojciech Szczęsny, titulaire dans les cages. «C’est un joueur de Barcelone, il est prêt. Je répète ce que j’ai dit samedi : nous avons gagné trois titres avec lui. Il est prêt. Et c’est tout.» Tout le FCB est donc prêt pour ce choc afin de prendre sa revanche comme l’a avoué Pedri. «Nous, supporters du Barça, étions tous à deux doigts de nous qualifier. C’était un match difficile, et nous voulons prendre notre revanche. L’année qui suit, on veut toujours retrouver ce qu’on a laissé derrière soi. C’est l’un des meilleurs matches du monde, et l’un de ceux qu’on a envie de jouer.» Son entraîneur, qui n’était pas sur le banc lors de l’élimination face au PSG en 2024, n’y pense pas.

«Nous sommes Barcelone et nous aimons être favoris en Ligue des Champions, mais nous savons que la route est longue et que nous avons un adversaire spectaculaire devant nous. Je ne pense pas au dernier match contre le PSG, car nous devons nous concentrer sur celui-ci. Le passé est différent du présent. Tout a complètement changé.» En effet, le Paris Saint-Germain a, depuis, remporté la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. C’est avec le costume de champion d’Europe en titre que les joueurs de Luis Enrique se présenteront à Barcelone demain soir. Les Culés espèrent bien être les premiers à faire tomber les tenants du titre dans cette compétition cette saison. Réponse demain…

