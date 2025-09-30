LdC : bonne nouvelle pour le Barça avant le PSG

Demain soir, le FC Barcelone va accueillir le PSG lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Comm Luis Enrique, Hansi Flick devra faire sans plusieurs joueurs blessés. Mais ce mardi, Sport annonce qu’un joueur présent à l’infirmerie sera apte pour le choc de demain.

Il s’agit d’Alejandro Baldé. Touché à l’ischio-jambier lors d’un entraînement au début du mois de septembre, il a reçu le feu vert du staff médical. Il sera a priori dans le groupe catalan face à Paris et pourrait même jouer quelques minutes selon Sport.

