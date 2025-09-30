Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Barça : Deco annonce la prolongation imminente de Frenkie de Jong

Par André Martins
1 min.
Frenkie de Jong à l'échauffement avec le FC Barcelone @Maxppp

Un mois après la fin du mercato, Deco a fait le point sur les mouvements estivaux du FC Barcelone dans une interview exclusive à Mundo Deportivo. En tant que responsable principal de la composition de l’effectif depuis deux saisons, il s’est particulièrement attardé sur la situation contractuelle de Frenkie de Jong, l’un des joueurs clés de l’équipe entraînée par Flick, dont le contrat actuel expire en juin 2026.

La suite après cette publicité

« Nous sommes en discussion. Frenkie prend beaucoup de plaisir à être ici. Il a mûri à tous les niveaux, avec la famille, dans l’équipe… Si tu es un joueur avec du caractère, tu ne veux pas seulement rester pour être à Barcelone, mais parce que tu veux te battre pour des titres, et lui voit qu’il peut se battre pour des titres. Il voit cela et il veut continuer ici. Au club, nous le considérons comme un joueur fondamental pour le projet actuel et pour les années à venir, donc je pense que nous allons y parvenir. » Quand on lui demande s’il voit la prolongation proche, Deco répond simplement : « Oui, je le vois. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Frenkie de Jong

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Frenkie de Jong Frenkie de Jong
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier