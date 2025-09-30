Barça : Deco annonce la prolongation imminente de Frenkie de Jong

Un mois après la fin du mercato, Deco a fait le point sur les mouvements estivaux du FC Barcelone dans une interview exclusive à Mundo Deportivo. En tant que responsable principal de la composition de l’effectif depuis deux saisons, il s’est particulièrement attardé sur la situation contractuelle de Frenkie de Jong, l’un des joueurs clés de l’équipe entraînée par Flick, dont le contrat actuel expire en juin 2026.

« Nous sommes en discussion. Frenkie prend beaucoup de plaisir à être ici. Il a mûri à tous les niveaux, avec la famille, dans l’équipe… Si tu es un joueur avec du caractère, tu ne veux pas seulement rester pour être à Barcelone, mais parce que tu veux te battre pour des titres, et lui voit qu’il peut se battre pour des titres. Il voit cela et il veut continuer ici. Au club, nous le considérons comme un joueur fondamental pour le projet actuel et pour les années à venir, donc je pense que nous allons y parvenir. » Quand on lui demande s’il voit la prolongation proche, Deco répond simplement : « Oui, je le vois. »