OM - Ajax : les compositions officielles

L’OM est en confiance. Après avoir gagné contre le PSG (1-0), une première depuis 14 ans, et Strasbourg (1-2), Marseille défie l’Ajax Amsterdam ce mardi à 21h à l’occasion de la 2e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur son site. Alors qu’ils avaient montré un beau visage contre le Real Madrid lors de leur entrée en lice, sans succès (2-1), les hommes de Roberto De Zerbi voudront prendre leur premiers points européens contre le club des Pays-Bas et garder leur confiance.

Pour ce faire le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Greenwood, Aubameyang et Paixao. Vermeeren est titulaire dans l’entrejeu avec Nadir et O’Riley tandis qu’Aguerd, absent contre le Real Madrid, occupe l’axe avec Pavard à côté de Medina et Emerson.

Les compositions officielles :

OM : Rulli - Medina, Pavard, Aguerd, Emerson - Nadir, O’Riley, Vermeeren - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Ajax : Jaros - Rosa, Itakura, Baas, Wijndal - Gloukh, Klaassen, Taylor, Regeer - Godts, Berghuis.

