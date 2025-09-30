Arsenal : William Saliba est dingue de Mikel Arteta

Ce mardi, William Saliba a paraphé un nouveau contrat longue durée avec Arsenal. La fin d’un feuilleton qui prenait une tournure assez évidente ces derniers jours et qui vient donc lier l’avenir du défenseur français de 24 ans avec les Gunners pour encore plusieurs années. Interrogé sur les raisons de sa prolongation à Londres, l’ancien de l’OM n’a pas caché que Mikel Arteta était essentiel dans sa réflexion. Le joueur formé à l’ASSE a même pour tresser des louanges au technicien espagnol de 43 ans auprès des médias du club.

«Le coach est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il m’a beaucoup aidé, lui et son staff, alors je suis ravi de les avoir comme entraîneur. J’ai 24 ans maintenant et je pense que je n’ai pas encore atteint mon apogée. J’ai beaucoup de choses à améliorer, beaucoup à apporter à cette équipe, et je sais que le coach et son staff m’aideront à devenir le meilleur, voire l’un des meilleurs défenseurs du monde et à remporter des trophées.»