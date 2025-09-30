Menu Rechercher
Arsenal annonce la prolongation de William Saliba

Par Chemssdine Belgacem
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Depuis quelques semaines, Arsenal travaille sur la prolongation de nombreux cadres. En parallèle du dossier Bukayo Saka, les Gunners travaillaient également sur le verrouillage de l’avenir de William Saliba. Acquise depuis quelques jours, cette extension de bail est désormais officielle.

Arsenal
One of us.

We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌
En effet, dans un communiqué paru ce mardi, le club londonien a annoncé la prolongation du contrat de l’international français (28 sélections) pour une longue durée : «William Saliba a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Le défenseur de 24 ans nous a rejoints en juillet 2019 et a depuis disputé 140 matches toutes compétitions confondues, devenant une pierre angulaire de notre unité défensive.»

