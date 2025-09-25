William Saliba va prolonger avec Arsenal !

C’est ce qui s’appelle avec un projet sur le long terme ! Arsenal a recruté William Saliba à l’AS Saint-Etienne en 2019, le laissant d’abord en prêt chez les Verts, puis finir son apprentissage du haut niveau à Nice puis à Marseille. C’est en 2022 que les Gunners ont récupéré le défenseur central français, qui s’est imposé comme un élément incontournable de l’équipe dirigée par Mikel Arteta.

Le recrutement estival d’Arsenal en défense (Mosquera, Hincapié) n’a absolument pas remis en cause son statut de titulaire, et il forme l’une des paires les plus solides du Royaume avec Gabriel, qui a récemment prolongé son bail. L’objectif de la direction londonienne est de faire pareil avec l’international français. Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, Arsenal lui a ainsi offert une proposition de prolongation de 5 ans.

Le défenseur le mieux payé de l’effectif

Car Arsenal avait pu constater le pressing du Real Madrid, mais pas seulement, autour de son joueur, dont le contrat actuel s’achève en 2027. Forcément, il fallait agir du côté d’Arsenal, rassuré toutefois par la volonté du joueur, exprimée clairement de poursuivre l’aventure. Et selon les dernières informations de The Athletic, William Saliba a bel et bien accepté la proposition des Gunners, et va donc s’engager sur du long terme, à nouveau. Une information que nous pouvons vous confirmer tout en ajoutant qu’il sera lié aux Londoniens jusqu’en 2030. Il reste de petits détails à finaliser mais tout est pratiquement bouclé.

Déjà le défenseur le mieux payé de l’effectif, Saliba va consolider ce statut avec ce nouveau bail. Surtout, cela va définitivement rassurer les supporters, qui craignaient de le voir quitter le club l’été prochain. Plus que jamais concentré sur son avenir avec la bande de Mikel Arteta, Saliba court après l’objectif désigné d’aller chercher des trophées avec les Gunners.