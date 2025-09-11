Arsenal a fait son offre à William Saliba

William Saliba n’a que 24 ans. Pourtant, le Français a déjà pas mal de kilomètres à son compteur et une solide expérience. De l’AS Bondy à Arsenal, en passant par Montfermeil, l’AS Saint-Etienne, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le défenseur a bourlingué tout en réussissant à construire sa carrière de manière calme et intelligente. Depuis plusieurs saisons, il est un titulaire indiscutable au sein de la défense des Gunners. En parallèle, il a réussi à se faire une place au sein du groupe chapeauté par Didier Deschamps, qui fait toujours appel à lui au moment de dresser sa liste pour les rassemblements de l’équipe de France.

Cela aurait dû encore être le cas durant ce mois de septembre 2025, durant lequel les Bleus ont affronté l’Ukraine avant de défier l’Islande. Mais l’ancien joueur de l’ASSE (28 sélections) s’est blessé lors du choc de Premier League face à Liverpool à la fin du mois d’août (défaite 1 à 0). Souffrant de la cheville, le Frenchy a donc été laissé à la disposition de son club, lui dont l’absence a été estimée à 3 ou 4 semaines. Il pourrait ainsi rater la rencontre face à Manchester City (21 septembre), voire celle face à Newcastle (28 septembre), tout comme la première journée de la Ligue des Champions face à Bilbao.

Arsenal a fait sa proposition, les discussions se poursuivent

Une absence qui sera préjudiciable pour Mikel Arteta, qui devra faire sans un élément moteur de son groupe et une pièce essentielle de la défense londonienne. Le technicien espagnol, ainsi que la direction d’Arsenal, apprécient beaucoup le Français. Un joueur qui a de plus en plus de responsabilités et de poids mais qui assume son statut sur comme en dehors des terrains. Depuis quelques semaines, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont d’ailleurs commencé à évoquer une prolongation de contrat du joueur. Actuellement, Saliba est lié aux Gunners jusqu’en juin 2027. Il arrivera à un tournant l’été prochain puisqu’il sera en fin de contrat dans un an. Ce que les Anglais veulent éviter à tout prix.

Selon nos informations, Arsenal lui a récemment offert une proposition de prolongation de 5 ans. L’idée est de continuer à avancer main dans la main ensemble et pour longtemps. Pour le moment, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et on ne peut donc pas encore parler d’un accord. Les Gunners espèrent obtenir une réponse positive, eux qui sont bien conscients que plusieurs grosses cylindrées suivent avec intérêt le défenseur tricolore. Comme expliqué sur notre site en début d’année, le Real Madrid observe sa situation. Pour le moment, William Saliba reste concentré sur Arsenal et les Bleus, avec lesquels il a de hautes ambitions.